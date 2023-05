Bên trong căn nhà Bác Hồ từng ở tại Hà Nội sau khi trở về từ chiến khu Việt Bắc

Nơi đặt chân đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi về đến Hà Nội là một căn nhà số 6, ngõ 319 phố An Dương Vương, (nay là phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội). Đây cũng chính là nhà của cụ Nguyễn Thị An, nay được ông Công Ngọc Dũng, cháu nội cụ An giữ gìn.