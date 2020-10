Bình Định: 1 ngày 2 vụ tai nạn, 2 người tử vong tại chỗ

Ngày 2/10, đại diện Phòng CSGT - Công an tỉnh Bình Định xác nhận, công an địa phương đang phối hợp cùng các phòng chức năng Công an tỉnh Bình Định, vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, 22h khuya 1/10, trên tuyến quốc lộ 19C (đoạn đi qua xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ. Vào thời điểm trên, ô tô tải mang biển số 43C-082.02 do anh Trần Viết Hà (trú khu vực 5, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) điều khiển theo hướng Tuy Phước - Vân Canh xảy ra tai nạn với mô tô 77B1-123.45 do H.Q.H (19 tuổi, trú tại địa phương) điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến, nạn nhân H tử vong tại chỗ, xe mô tô bị biến dạng, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 19C vào khuya 1/10 khiến nam thanh niên tử vong. Trước đó, lúc 16h chiều cùng ngày, trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) cũng xảy ra vụ tai nạn khiến 1 nạn nhân tử vong. Em N.T.Đ (15 tuổi, trú xã Cát Trinh, huyện Phù Cát) điều khiển mô tô mang biển số 77AD-019.32 qua đường giao nhau với quốc lộ đã va chạm với ô tô biển kiểm soát 29H-081.13 kéo rơmoóc, do Ngô Văn Ứng (trú xã Cát Hải) điều khiển. Vụ tai nạn khiến Đ tử vong tại chỗ.