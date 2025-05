Media

Bị vây bắt trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, hai đối tượng chống trả quyết liệt, buộc công an phải liên tiếp nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Khám xét trên 2 chiếc xe ô tô, công an thu giữ 1,5 tấn pháo.