Bức ảnh thu hoạch cói dệt chiếu tại Việt Nam vào top ảnh tốt nhất năm 2020

Bức ảnh này của nhiếp ảnh gia Việt Nam Hòa Carol. Hình ảnh mô tả những người nông dân đang thu hoạch cói - một loại cây giống cỏ - được dùng để dệt chiếu. Tác giả Carol chia sẻ: “Tuổi thơ của tôi gắn liền với những chiếc chiếu này, vì mọi gia đình ở Việt Nam đều sử dụng chúng để ngủ”.

Hình ảnh ấn tượng về những tia sét trên bờ biển đảo Fraser ở Australia được chụp bởi Luke Simpson. Tác giả chia sẻ về bức ảnh: “Tôi chưa bao giờ thực sự chụp tia sét trước đây. Khi nhìn thấy cơn bão tiến đến gần tôi đã nắm lấy cơ hội của mình và thành công khi chụp được bức ảnh để đời". Nhiếp ảnh gia người Nhật Reiko Takahashi đã may mắn chụp được đàn cá heo mũi chai Ấn Độ Dương đang bơi cùng các sinh vật biển. Reiko chia sẻ: “Hiện tại, đảo Mikurajima ở Nhật Bản có hơn 160 con cá heo và năm ngoái thêm 20 con non đã được sinh ra”. Nhiếp ảnh gia Paal Uglefisk Lund đã chụp lại con gấu Bắc Cực đang buồn ngủ khi du ngoạn quanh Svalbard, Na Uy. Paal cho biết anh muốn tạo ra một “hình ảnh bình yên nhưng mạnh mẽ”, đồng thời cũng muốn phản ánh tác hại của hiện tượng ấm lên toàn cầu ảnh hưởng tới cuộc sống của loài gấu Bắc Cực. Nhiếp ảnh gia Patricia Soon người Malaysia đã ghi lại cảnh Nhà thờ Hồi giáo lớn ở Abu Dhabi thể hiện tất cả vẻ đẹp rực rỡ trong bức ảnh đen trắng. Patricia giải thích: "Tôi đã sử dụng thời gian phơi sáng lâu để xác định các đường cong mái vòm tuyệt đẹp của nhà thờ và những đám mây đen đã tạo thêm cảm giác yên bình cho tác phẩm". Andrei Pugach, nhiếp ảnh gia đến từ Nga, đã chụp bức ảnh Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan trên không. Andrei đã chụp bức ảnh vào buổi sáng lạnh giá khi nhiệt độ là -20 độ C. Cảnh tượng sư tử đực chơi đùa với đàn con được nhiếp ảnh gia người Hà Lan Ilaria Ronchi chụp ở Vườn quốc gia Etosha Pan, Namibia. Mục tiêu của Ilaria không chỉ là chụp những sinh vật xinh đẹp này mà còn ghi lại khoảnh khắc để thấy hành vi của chúng giống con người đến mức nào. Để chụp được bức ảnh bình minh tuyệt đẹp ở San Francisco này, nhiếp ảnh gia Lee Mumford đã phải thức dậy trước khi mặt trời ló dạng. Lee giải thích: “Tôi bất ngờ với vận may của mình khi mọi thứ bắt đầu xuất hiện vào đúng vị trí. Ánh sáng hoàn hảo, chiếc xe điện mang tính biểu tượng, con đường thẳng tắp, cầu Vịnh Oakland và màn sương mù ấn tượng”. Matheo, nhiếp ảnh gia người Pháp, đã đi bộ hơn 3 giờ lên độ cao 2.500 m để chụp bức ảnh ngoạn mục của Đài quan sát NOEMA ở Massif du Devoluy, Pháp. Matheo cho biết: “Khi tôi lên đến đỉnh, có rất nhiều mây nhưng chúng nhanh chóng tan biến vào lúc hoàng hôn, để lại một bầu trời hoàn hảo trong suốt cả đêm". Bức ảnh đáng kinh ngạc này được chụp bên trong một hang động ở Menorca bởi nhiếp ảnh gia Victor de Valles Ibanez, người Tây Ban Nha. Tác giả giải thích về quá trình chụp bức ảnh này: “Để đến hang động, bạn cần phải đi bộ sát vách đá cao, giữa những tảng đá lớn. Sau đó bạn lặn 30 mét bên trong hang động để chờ đợi các tia nắng chiếu vào”.