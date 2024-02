Cả làng ở Hà Nội đổ xô xin lửa lấy đỏ trong đêm

Ở sân đình, dân làng An Định sẵn sàng những thẻ hương chờ lấy lộc. Đây là một nét đẹp văn hóa của người dân làng An Định từ hàng trăm năm nay, mang ý nghĩa cầu chúc một năm mới may mắn, sức khỏe và học hành đỗ đạt cho con cháu.