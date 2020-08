Các quầy bán bánh Trung thu vỉa hè bắt đầu “mọc lên như nấm”

Ghi nhận tại phố Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình), hàng loạt các quầy bán bánh Trung thu vỉa hè bắt đầu được dựng lên.

Hình ảnh các đơn vị thi công đang tiếp tục thi công, dựng quầy bán Trung thu tại phố Nguyễn Thái Học. Tại phố Láng Hạ (quận Đống Đa) các quầy bán bánh Trung thu vỉa hè cũng mọc lên san sát nhau. Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, trong mùa Trung thu năm nay, cơ quan này không cấp phép cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào kinh doanh bánh Trung thu trên vỉa hè. Tuy nhiên, các quầy bán bánh Trung thu vẫn phớt lờ lệnh cấm và ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè để xây dựng quầy bán hàng. Ảnh chụp tại phố Giảng Võ (quận Ba Đình). Nhiều quầy bán bánh Trung thu còn “lách luật” khi đưa các ki ốt vào trong lòng sân của các trung tâm thương mại gần sát vỉa hè. Một quầy bán bánh Trung thu được dựng tại nút giao thông Nghi Tàm - Yên Phụ (quận Tây Hồ) chiếm hầu như toàn bộ vỉa hè. Ông Phạm Trung Kiên (phố Giảng Võ) chia sẻ: “Các đơn vị kinh doanh bánh Trung thu phải có cửa hàng để cơ quan chức năng quản lý, không thể lấy vỉa hè rồi dựng tạm các ki ốt lên thế kia, rất mất mỹ quan mà ảnh hưởng đến người đi bộ, đặc biệt là vào giờ tan tầm”. Thực tế những năm qua cho thấy, vào thời điểm cách ngày Tết Trung thu khoảng một tháng, các quầy bán bánh Trung thu bắt đầu mọc lên, do lượng người mua ít nên chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Nhưng đến thời điểm gần sát ngày Tết Trung thu, lượng người mua tăng đột biến, và khi người dân vào mua thường để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Thậm chí nhiều tuyến phố nhỏ, ô tô dừng dưới lòng đường để mua không những gây ùn tắc mà còn mất an toàn giao thông. Do đó các cơ quan chức năng liên ngành và chính quyền địa phương trên địa bàn Thủ đô cần sớm kiểm tra, xử lý các đơn vị kinh doanh bánh Trung thu trên vỉa hè, gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.