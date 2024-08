Cán bộ, nông dân Hải Dương sôi nổi tham gia hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2024

Theo Ban tổ chức hội thi, nội dung hội thi tập trung vào các nội dụng: Những vấn đề thiết thực liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm là Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030"; Luật Đất đai...



Quang cảnh nơi diễn ra hội thi tuyên truyền viê giỏi tỉnh Hải Dương năm 2024. Ảnh: Nguyễn Việt.

Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương và các phong trào nông dân; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân cấp cơ sở và nhiệm vụ của cán bộ, hội viên nông dân trong việc hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, MTTQ tổ chức và của Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh phát động.

Theo đó, hội thi trải qua 2 phần thi: Phần thi Kỹ năng thuyết trình, phần thi năng khiếu.

Các đại biểu dự, cổ vũ cho các phần thi của thí sinh. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ở phần thi thuyết trình mỗi thí sinh lựa chọn 1 chủ đề tuỳ chọn liên quan đến công tác Hội và phong trào nông dân. Ban Tổ chức Hội thi đánh giá cao thí sinh lựa chọn chủ đề thuyết trình phù hợp với tình hình thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân của địa phương mình và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin trích dẫn trong phần thuyết trình của mình.

Khi thi, thí sinh có thể thuyết trình cùng với các dụng cụ, trang thiết bị hỗ trợ để trình bày như: phấn, bảng, máy tính, màn hình… nhưng phải thông báo trước cho Ban Tổ chức Hội thi biết để có biện pháp hỗ trợ. Khuyến khích thí sinh trong quá trình thuyết trình thoát ly đề cương và vận dụng được kỹ năng, nghệ thuật trong tuyên truyền miệng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu khai mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hải Dương năm 2024. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ở phần thi Năng khiếu: Các thí sinh tự chọn và đăng ký với Ban Tổ chức Hội thi thể loại phù hợp với năng khiếu của mình (hát, múa, ngâm thơ, diễn nhạc cụ, tấu hài, tiểu phẩm…). Thí sinh được sử dụng sự thêm lực lượng hỗ trợ phần biểu diễn tiết mục.

Phát biểu khai mạc Hội thi, ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, Trương Ban Tổ chức hội thi cho biết: Trong những năm qua, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên, nông dân như tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua sinh hoạt và hoạt động chi hội, tổ hội, qua các câu lạc bộ của nông dân, tuyên truyền qua panô, khẩu hiệu, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, qua thăm quan thực tế...

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương Trịnh Văn Thiện tăng hoa cho các thi sinh tham dự hội thi. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trưởng Ban Tổ chức hội thi tặng cờ lưu niệm cho Chủ tịch Hội Nông dân 12 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh có thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Nguyễn Việt.

Qua đó đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân. Làm tốt công tác vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

Phần thi thuyết trình về Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thí sinh đơn vị TP Chí Linh. Ảnh: Nguyễn Việt.

Thí sinh trình bày phần thi thuyết trình với chủ đề thực trạng ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Việt.

Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tuyên truyền và chất lượng đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền viên cấp cơ sở, qua đó giúp các cấp Hội nhận thức đẩy đủ hơn về công tác tuyên truyền miệng và vai trò, vị trí của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đồng thời có các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng của Hội ở cơ sở theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã quyết định tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi tỉnh Hải Dương năm 2024".

Phần thi năng khiếu với phần kể chuyện của thí sinh đơn vị huyện Thanh Miện. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phần thi năng khiếu của thí sinh đơn vị huyện Gia Lộc. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trương Ban Tổ chức hội thi đánh giá: Hội thi là một sân chơi bổ ích, hấp dẫn để đội ngũ tuyên truyền viên của Hội Nông dân được tham gia giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân.

Đây là dịp để các tuyên truyền viên của Hội Nông dân cơ sở được thể hiện kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, tuyên truyền những vấn đề thiết thực liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trọng tâm là các nghị quyết, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Clip: Phần thi năng khiếu của thí sinh đến từ đơn vị TP Chí Linh trình bày bài hát ca ngợi về Cách mạng Tháng Tám, có kèm phần múa phụ hoạ. T/h: Nguyễn Việt.

Tại các phần thi, do đã có sự chuẩn bị chu đáo nên các thí sinh đã trình bày phần thi mạch lạc, trôi chảy, nêu bật được nội dung theo chủ đề mà thí sinh lựa chọn. Nhất là nêu bật vai trò, các hoạt động, phong trào nông dân của các cấp hội như: Các Nghị quyết của Đảng trong phát triển nông nghiệp, thôn dân, nông thôn, công tác bảo vệ môi trường, chuyển đổi số trong nông nghiệp, xử lý rác thải, vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất nông nghiệp an toàn, các cấp hội nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới... Ở phần thi năng khiếu bằng tài năng của mình nhiều thí sinh trình bày nhiều tiết mục hát, múa, tiểu phẩm, kể chuyện, hoạt cảnh chèo.... Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, trình diễn khéo léo, thuần thục... với các chủ đề ca ngợi Đảng, Cách mạng, Bác Hồ, xây dựng nông thôn mới...



Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương Trịnh Văn Thiện trao giải nhất cho thí sinh đơn vị huyện Gia Lộc. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trưởng Ban Tổ chức hội thi trao giải nhì cho thí sinh. Ảnh: Nguyễn Việt.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải 1 giải nhất cho thí sinh Hoàng Mai Văn, đơn vị huyện Gia Lộc; 2 giải nhì cho thí sinh Nguyễn Văn Danh đơn vị huyện Cẩm Giàng; Lê Thuỷ Vân đơn vị huyện Bình Giang; 3 giải ba cho thí sinh Trần Văn Tuấn, đơn vị huyện Ninh Giang, thí sinh Thái Thị Thuỳ Linh, đơn vị huyện Thanh Hà; thí sinh Dương Văn Quý, đơn vị TP Chí Linh và 6 giải khuyến khích.