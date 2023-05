Năm 2015, một chiếc A-10 đã bị tấn công ít nhất bằng 4 quả tên lửa phòng không vác vai SA-7 từ các tay súng IS, trong cuộc không kích vào một căn cứ địa của IS gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq, tuy nhiên không hiểu bằng cách nào nó vẫn lết về được căn cứ và phi công bình an vô sự. Theo Eurasiantimes.