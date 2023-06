Chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần đầu tư đô thị An Hưng (công ty An Hưng). Mới đây, Sở xây dựng Hà Nội đã công bố dự án Khu đô thị An Hưng nằm trong danh sách rà soát vì chậm tiến độ.