Cận cảnh nhan sắc thành viên hụt của BlackPink

Trên trang cộng đồng, bài đăng thu hút hơn 141.000 lượt xem, khán giả than thở về việc Miyeon thường bị che khuất trong khi biểu diễn trong đội hình vũ đạo. Người hâm mộ của Miyeon so sánh hai ca khúc chủ đề gần đây của nhóm, Miyeon nhận được ít phần hát so với vị trí đảm nhận. Ảnh: Twitter, Cube.