Kè chắn sóng ở biển Hội An bị sóng xé toạc kéo dài hàng trăm mét

Vừa qua, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở NN&PTNT, UBND TP Hội An kiểm tra tình hình sạt lở tại bờ biển Cẩm An, đoạn qua địa phận khối phố Tân Thành, phường Cẩm An, TP Hội An.