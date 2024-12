Theo chia sẻ của đại diện cửa hàng, kích thước bán phổ biến nhất là cây cao từ 30 cm- 55 cm tính từ gốc. Do kích thước nhỏ nên phù hợp trang trí bàn làm việc, bàn uống nước nhỏ hoặc trong những ngôi nhà có diện tích chật hẹp. Giá chỉ từ 100-700 nghìn đồng tùy theo kích thước và trang trí. Đáng chú ý, do năm nay kinh tế khó khăn nên cửa hàng cũng giảm giá 30% so với mùa Giáng sinh năm 2023.