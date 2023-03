Cận cảnh "nỏ thần" An Dương Vương bắn hàng chục mũi tên cùng lúc do kỹ sư người Việt chế tạo Cận cảnh "nỏ thần" An Dương Vương bắn hàng chục mũi tên cùng lúc do kỹ sư người Việt chế tạo

Chiếc nỏ có chiều dài 2 m , bắn được hàng chục mũi tên cùng lúc do kỹ sư chế tạo vũ khí Vũ Đình Thanh nghiên cứu và phục dựng trong nhiều năm qua để minh chứng cho câu chuyện "nỏ thần" của triều đại Âu Lạc (nước Việt cổ) từ 2.300 năm trước là có thật.