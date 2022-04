Ngày 4/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bị can Đỗ Anh Dũng và 06 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" để điều tra hành vi vi phạm đấu giá đất.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ông Đỗ Anh Dũng thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) tại TP.HCM từ năm 1993.

Thời gian mới thành lập, Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: sản xuất và xuất khẩu mây tre đan, kinh doanh khách sạn, kinh doanh phát triển nhà, xây dựng, dịch vụ vận tải công cộng bằng taxi.

Ông Đỗ Anh Dũng cũng đã khá thành công khi với thương hiệu "Taxi V20" có số lượng xe phục vụ khách hàng đạt gần 1.000 chiếc, chiếm 25% thị phần trên 3 thành phố: Hồ Chí Minh, Nha Trang và Hà Nội thời bấy giờ.

Từ một người đang thành công với lĩnh vực dịch vụ taxi, ông Đỗ Anh Dũng rẽ ngang sang lĩnh vực bất động sản vào năm 2006, Tập đoàn Tân Hoàng Minh "lấn sân" vào thị trường bất động sản cao cấp.

Tân Hoàng Minh Group của ông Đỗ Anh Dũng có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, cá nhân ông Đỗ Anh Dũng sở hữu 51,48% cổ phần, tương ứng số tiền 5.148 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2020 tổng tài sản của Tân Hoàng Minh đang là 20.051 tỷ đồng, tuy nhiên báo cáo tài chính của Tân Hoàng Minh cho thấy, giai đoạn 2016 – 2020 thu về gần 4.200 tỷ đồng, song thua lỗ hơn 1.800 tỷ đồng.