Nguyên nhân ông chủ Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bỏ cọc vụ đấu giá đất Thủ Thiêm

Như thông tin Dân Việt đã đưa, ngày 10/1, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã gửi tâm thư xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất 3-12 thuộc khu chức năng số 3 trong Khu đô thị Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ảnh Báo Đầu tư

Điều này đã khiến dư luận vô cùng bất ngờ, bởi sức nóng của vụ đấu giá đất Thủ Thiêm với mức giá đến hơn 2,4 tỷ đồng/m2, cao gần 1 tỷ đồng/m2 so với giá đất tại trung tâm quận 1 – TP.HCM gây "tiếng vang" không chỉ trong nước mà còn cả trên thế giới. Và trên phương tiện truyền thông, vị Chủ tịch Tân Hoàng Minh cũng liên tục chia sẻ về những ý tưởng thiết kế - kinh doanh về lô đất này.

Trước đó, ngày 10/12/2021, TP.HCM đã tổ chức bán đấu giá thành công 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3 khu dân cư phía bắc, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Thiêm) với mức giá 37.350 tỷ đồng, cao gấp 7 lần giá khởi điểm.

Cụ thể, 4 lô đất mang số hiệu 3-5, 3-8, 3-9, 3-12 được các nhà đầu tư mua vào với giá trị lần lượt là 3.820 tỷ đồng, 4.000 tỷ đồng, 5.026 tỷ đồng và 24.500 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty TNHH đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã trúng đấu giá lô đất mang ký hiệu 3-12 khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TP.HCM diện tích 10.060 m2 với giá 24.500 tỷ đồng. Đây là lô đất có giá trị cao nhất trong tổng số 4 lô đất tại Thủ Thiêm được TP.HCM bán đấu giá trong ngày 10/12/2021.

Phiên đấu giá lô đất này có sự cạnh tranh gay gắt giữa Công ty Ngôi Sao Việt và Công ty CP Capital One Financial. Trong lượt trả giá cuối cùng, Công ty CP Capital One Financial đưa ra mức giá là 23.800 tỷ đồng.

Theo quy định, để tham gia đấu giá lô đất 3-12 ở Thủ Thiêm, Tân Hoàng Minh đã đặt cọc 588,4 tỷ đồng (tương đương 20% giá khởi điểm). 7 ngày sau đó, Tân Hoàng Minh đã ký Hợp đồng mua bán với các cơ quan chức năng TP.HCM.

Ô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Tập đoàn Tân Hoàng Minh trả giá 2,45 tỷ đồng/m2. Ảnh: Văn Dũng

Tại Luật Đấu giá tài sản, hủy hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có sự thỏa thuận giữa các bên sẽ dẫn đến hủy kết quả đấu giá. Trong trường hợp này là thỏa thuận giữa Công ty Ngôi Sao Việt cần thỏa thuận với Trung tâm quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP.HCM). Sau khi hủy kết quả, nếu các bên có lỗi gây thiệt hại sẽ phải bồi thường theo quy định.

Vì vậy, khi đã đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, Tân Hoàng Minh phải mất khoản tiền đặt trước là gần 588,5 tỷ đồng - bằng 20% mức giá khởi điểm của lô đất 3-12 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo khoản 5 Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP, khoản tiền đặt trước này sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản, sẽ thuộc về Ngân sách Nhà nước.