Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam, Thượng úy Nguyễn Phương Thảo là một trong những nữ đoàn viên công an hoạt động sôi nổi trong công tác phòng chống dịch và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của mình.

Trong số 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021, Thượng úy Nguyễn Phương Thảo (SN 1993), cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội kiêm nhiệm Bí thư đoàn công an huyện Ứng Hòa là bóng hồng duy nhất có mặt trong danh sách. Tuy là một cô gái, song nhìn vào bề dày thành tích mà nữ Thượng úy này “sưu tập” được trong thời gian rèn luyện, học tập tại cơ quan thì ai cũng khâm phục.







Video: Gặp mặt nữ thượng úy trẻ là gương mặt tiêu biểu, xuất sắc của công an Hà Nội năm 2021.

"Khoảng 20 năm trước, tôi có xem một bộ phim cảnh sát hình sự. Từ bộ phim ấy đã giúp tôi nuôi ước mơ trở thành một cảnh sát", Thượng úy Nguyễn Phương Thảo nói.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình không có truyền thống làm trong ngành công an, tuy nhiên với ước mơ được vun đắp từ nhỏ, Nguyễn Phương Thảo đã cố gắng học tập và rèn luyện để hoàn thành được ước mơ. "Khi đó, tôi luôn suy nghĩ rằng nghề công an là một nghề rất cao cả và nhiệm vụ, trách nhiệm của một người công an với xã hội thì rất lớn. Vì vậy, khi tốt nghiệp cấp 3 xong, xác định đi theo con đường nào thì tôi đã chọn ngành công an. Đây chính là ước mơ của tôi, cũng chính là lý tưởng to lớn để tôi theo đuổi".





Thượng úy Nguyễn Phương Thảo (SN 1993), cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội kiêm nhiệm Bí thư đoàn công an huyện Ứng Hoà.

Tuy có đôi lúc gặp khó khăn trong quá trình làm việc, nhưng gia đình và đồng đội là động lực và sự hỗ trợ quý giá giúp Nguyễn Phương Thảo vượt qua và hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài công việc chuyên môn về điều tra giải quyết các vấn đề trật tự xã hội, Nguyễn Phương Thảo còn đảm nhiệm vai trò là một Bí thư Chi đoàn của công an huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội.

"Khi xác định vào ngành, tôi cũng biết rằng sẽ xa nhà trong khoảng thời gian dài. Cũng có những lúc yếu lòng, ốm đau, bệnh tật thì cũng muốn tụ họp với gia đình. Nhưng tính chất công việc nên tôi phải gác lại nỗi nhớ nhà", Phương Thảo tâm sự. Sinh hoạt và ở lại tại cơ quan, vì thế Phương Thảo đã xem đây như là ngôi nhà thứ 2 của mình, xem đồng đội như là những người anh em trong một gia đình vì thế việc kết hợp công tác chuyên môn và công tác Đoàn luôn được cô chú ý sắp xếp một cách khoa học, nhằm đem lại hiệu quả công việc cao nhất trong việc phát huy tính chủ động, khẳng định vai trò vị thế của công tác Đoàn gắn với công tác công an để lồng ghép và phát huy hai công việc với nhau.

"Trong khi dịch Covid 19 diễn ra phức tạp, tôi đã lồng ghép công tác chuyên môn làm công tác Đoàn. Điển hình như trong quá trình tuần tra để phóng chống những sai phạm về dịch Covid trên địa bàn huyện, tôi đã thấy những khó khăn của người dân trong các công việc hàng ngày, nên tôi đã tham mưu đối với Đảng ủy lãnh đạo để làm công tác dân vận, xây dựng lên hình ảnh một người chiến sĩ công an gần dân, sát dân, tin dân, hiểu dân", thượng úy Nguyễn Phương Thảo chia sẻ thêm.





Hình ảnh giúp dân thu hoạch nhãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm của Phương Thảo và đồng đội tại huyện Ứng Hòa.

Tháng 8/2021, dù thời tiết oi bức nhưng Phương Thảo cùng lực lượng thanh niên công an huyện Ứng Hòa đã có mặt tại đầm sen thuộc thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú để giúp người dân tại đây thu hoạch sen đang trong thời gian giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19. Các chiến sĩ công an sẽ tiến hành thu hoạch sen từ lúc 5h sáng cho đến trưa, tùy theo đơn đặt hàng mỗi ngày. Để có thể tìm đầu ra cho hoa sen, lực lượng công an huyện Ứng Hòa đã tiến hành đăng các bài viết trên mạng xã hội của huyện và của đoàn thanh niên công an huyện.





Ngoài việc giúp dân thu hoạch, Phương Thảo cùng với đồng đội cũng đã liên kết với các cơ sở nhằm đảm bảo đầu ra cho dân.

Ngày 18/9, các đoàn viên trẻ thuộc lực lượng công an huyện Ứng Hòa (TP Hà Nội) đã xắn tay áo, lội xuống ruộng giữa cái nắng gắt để thu hoạch lúa cho 141 hộ với gần 500 nhân khẩu không thể gặt lúa vì ở trong vùng cách ly y tế tại thôn Phù Yên, xã Viên An.

Thượng úy Nguyễn Phương Thảo chia sẻ: "Ngay sau khi nhận được nguồn tin từ công an xã Viên An, Đoàn công an huyện Ứng Hòa đã xây dựng kế hoạch để hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch lúa, nhất là trong bối cảnh địa bàn thôn Phù Yên có ca Covid-19. Đồng thời, đây là cơ hội để các đoàn viên trẻ trong lực lượng thấu hiểu hơn cuộc sống của người dân và thắt chặt tình quân - dân”.





Trong vòng 3 ngày Phương Thảo cùng đồng đội đã hợp tác với công an xã, hợp tác xã và dân quân đã thu hoạch giúp bà con với tổng sản lượng lúa là 80 tấn trên khoảng gần 50 mẫu ruộng.

Với những cống hiến không biết mệt mỏi đó thượng úy Nguyễn Phương Thảo đã sưu tập cho mình không nhiều bằng khen và sự ghi nhận của cơ quan cũng như người dân trên địa bàn huyện.

Tiêu biểu phải kể đến hai giải thưởng đó là: 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021 và Tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu 2021. Đây là thành quả xứng đáng cho quá trình hoạt động chuyên môn và công tác Đoàn của Thượng úy Nguyễn Phương Thảo.





Thượng úy Nguyễn Phương Thảo vinh dự nhận giải thưởng 10 gương mặt trẻ công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2021.

Ngoài ra Phương Thảo còn tham gia và hoàn thành tốt ở các nhiệm vụ công tác khác nhau, là một trong những cán bộ đoàn tiêu biểu của Thủ đô.





Tuy đã đạt được những thành tích nhất định, nhưng Thượng úy Nguyễn Phương Thảo cho hay bản thân luôn cố gắng rèn luyện để nâng cao chuyên môn và ý chí để hoàn thành những nhiệm vụ sắp đến cũng như sự tín nhiệm của nhân dân và đồng đội.