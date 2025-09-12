



Đến hơn 8h ngày 12/9, lực lượng chức năng phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa điều tra nguyên nhân vụ cháy một cửa hàng phụ tùng xe máy ở quận 12 (cũ), khiến một người đàn ông 84 tuổi thiệt mạng.

Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy ở TP.HCM lúc rạng sáng, một người đàn ông 78 tuổi tử vong. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo người dân địa phương, gần 4h sáng cùng ngày, họ nghe thấy tiếng kêu cứu tại căn nhà số 316 trên đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây. Khi chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện khói và lửa đã bốc cao từ bên trong.

Lực lượng chức năng phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa điều tra nguyên nhân vụ cháy một cửa hàng phụ tùng xe máy trên đường Lê Quang Đạo. Clip: Chinh Hoàng

Nhiều người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh.

Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có hai người lớn tuổi. Một người kịp thời thoát ra ngoài, trong khi người còn lại là ông N.M.T, 84 tuổi, quê Vĩnh Long, đã không may tử vong.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 đã nhanh chóng điều động nhiều xe chuyên dụng và chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã triển khai nhiều hướng dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan sang các nhà lân cận.

Đến khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân, thống kê thiệt hại.