Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C, từ đêm 22/5 đến ngày 23/5, khu vực Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ mưa rất to. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ chiều tối có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to.