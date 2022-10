Sân khấu Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V sôi động, đầy sắc màu với các phần thi hấp dẫn, lôi cuốn...

Dự đêm Chung kết Nhà nông đua tài toàn quốc có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam phát biểu khai mạc đêm Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 với chủ đề "Nông dân Việt Nam Trí tuệ- Số hóa- Hợp tác- Đột phá".

Phát biểu khai mạc đêm chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhiệt liệt chào mừng các thành viên của 4 đội đã chiến thắng tại vòng thi bán kết, vào tham dự vòng chung kết. Đồng thời hoan nghênh các cổ động viên đại diện cho cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước đã đến tham dự, cổ vũ cho các đội thi.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam nhấn mạnh, cùng với những đổi mới về nội dung và công tác tổ chức, việc Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chọn tỉnh An Giang là nơi tổ chức vòng bán kết và chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 có một ý nghĩa quan trọng...

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (phải) tặng hoa cho ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Phân Bón Bình Điền-nhà tài trợ Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022.

Trước thời điểm các đội thi tham gia tranh tài, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, rất nhiều người dân các nơi của tỉnh An Giang, đặc biệt là người dân TP Long Xuyên đã đổ về Hội trường Tỉnh ủy An Giang - nơi tổ chức chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 để cổ vũ, ủng hộ các đội thi.





Đội thi Nhà nông đua tài tỉnh An Giang thể hiện phần thi "Lời chào nông dân".

Tối nay, 1/10, 4 đội thi Nhà nông đua tài đến từ Hội Nông dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Nam, An Giang sẽ thể hiện các phần thi hấp dẫn, lôi cuốn. Đây là 4 đội thi đạt giải Nhất vòng bán kết diễn ra ngày hôm qua, 30/9. Đa số các đội thi đều phấn khởi và chia sẻ, sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để đạt được giải cao nhất có thể.

Đội thi Nhà nông đua tài tỉnh Quảng Nam thể hiện phần thi "Lời chào nông dân".

Dưới đây là một số hình ảnh về đêm Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022.

Các đội thi tranh thủ trang điểm trước giờ tranh tài

Các đội thi luôn tự tin giành chiến thắng trong đêm chung kết

Đội cổ vũ Hội Nông dân tỉnh An Giang

Thành phần ban giám khảo chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022.

Rất đông người dân đến cổ vũ các đội thi

Ca khúc chào mừng chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022

Theo Ban tổ chức hội thi, "Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V năm 2022 với chủ đề "Nông dân Việt Nam: Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá" đã thu hút trên 1 triệu lượt cán bộ, hội viên nông dân trong cả nước tham gia. Trải qua vòng thi tại 4 khu vực với sự tham gia của 63 đội tuyển tới từ Hội Nông dân 63 tỉnh, thành phố, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 16 đội tuyển xuất sắc nhất vào tham dự vòng thi bán kết và chung kết được tổ chức từ ngày 30/9 và 1/10.