Chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V, chủ nhà An Giang tự tin "thi đấu"

Trong sáng 1/10 các đội thi đạt giải nhất ở các bảng thi I, II, II, IV vòng thi bán kết, gồm: Hội Nông dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Nam, An Giang đã tập dượt, chạy chương trình, sẵn sàng cho vòng thi chung kết.

Phần thi ấn tượng, tươi trẻ, thân thiện của đội thi Hội Nông dân tỉnh An Giang trong vòng bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V diễn ra hôm qua, 30/9. Ảnh: Hồng Cẩm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, 3 đội thi Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Quảng Nam tập dượt lại kịch bản, nội dung đã thi ở vòng bán kết để thi lại ở vòng thi chung kết tối nay.

Riêng đội chủ nhà Hội Nông dân tỉnh An Giang thì có sự đột phá. Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, cho biết, để chuẩn bị cho vòng thi bán kết và chung kết, với tinh thần là đội chủ nhà đội Hội Nông dân tỉnh An Giang có sự chuẩn bị rất công phu, bài bản từ kịch bản đến nội dung, hình ảnh, đạo cụ...

Màn "Lời chào nông dân" của đội thi Hội Nông dân An Giang tại vòng bán kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V vừa diễn ra hôm qua, 30/9 tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Video: Hoàng Chinh.

"Trong thời gian ngắn vừa chuẩn bị cho Hội thi nhà nông đua tài toàn quốc lần V và Ngày hội tam nông năm 2022, vừa chuẩn bị nội dung cho đội thi tập dượt song song hai nội dung cho vòng thi bán kết và chung kết. Nên trong vòng thi chung kết này đội Hội Nông Dân tỉnh An Giang với kịch bản mới, nội dung mới hoàn toàn, hứa hẹn sẽ có phần thi đặc sắc, bất ngờ"- Ông Nhiên chia sẻ.

Buổi chiều 1/10, các thành viên đội thi Nhà nông đua tài của Hội Nông dân tỉnh An Giang tập luyện cho vòng thi chung kết đang diễn ra tại Hội trường Tỉnh ủy An Giang đêm nay, 1/10. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo ông Nhiên, bằng lời ca, tiếng hành ngọt ngào, đậm chất miền tây, 10 thành viên của đội Hội Nông dan tỉnh An Giang sẽ có phần "Lời chào Nông dân", đặc sắc. Đội sẽ giới thiệu đến Hội thi về một An Giang - mảnh đất bình dị, đơn sơ và mộc mạc có sông, có núi, có đồng bằng… thiên nhiên và con người nơi đây không chỉ mang những nét đặc trưng của miền Tây Nam bộ mà còn mang những vẻ đẹp riêng biệt bởi hương đất và tình người An Giang.

Đất An Giang, phù sa ngọt mát, người An Giang chân chất, hiền hòa... An Giang quê tôi còn là một trong mười vùng du lịch trọng điểm quốc gia, các thắng cảnh di tích, du lịch tiêu biểu gồm: Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tại Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang). Ngày 10/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là di tích quốc gia đặc biệt; Khu di tích Óc Eo, Miếu bà Chúa xứ Núi Sam, đã được công nhận di tich quốc gia đặc biệt; Khu du lịch Đồi Tức Dụp, Núi cấm, rừng tràm Trà Sư, Hồ Thoại Sơn , Hội đua bò bảy núi ở Tri Tôn và Tịnh Biên , ngày Hội dân tộc Chăm ở An Phú, Tân Châu…

Phần thi ""Lời chào nông dân" đầy ấn tượng của đội thi Hội Nông an tỉnh An Giang trong vòng thi bán kết, ngày 30/9. Ảnh: Hồng Cẩm

Còn ở phần "Nghe nông dân nói, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang cũng chia sẻ: Đội An Giang sẽ thuyết trình mô hình "Mặt ruộng không dấu chân, tiện ích cho người nông dân. Những mô hình "Mặt ruộng không dấu chân" đã xuất hiện ở An Giang và tất cả những thao tác từ phun thuốc rồi bón phân đều được cơ giới hóa hết không cần bước xuống ruộng...

Chính vì cần phải có sự thay đổi như trên nên tháng 8/2021 mô hình liên kết Lộc trời 123 ra đời. Mô hình được áp dụng tại 13 HTX thuộc Liên hiệp HTX Thoại Sơn với diện tích trên 3.038ha với 632 thành viên tham gia.

Sau vụ mùa đầu tiên thành công, mô hình đã lan tỏa đến các huyện thị thành trong tỉnh và sau vụ mùa thành công thì mô hình Lộc trời 123 triển khai hình thức sản xuất hiện đại hơn đó là thực hiện mô hình "Mặt ruộng không dấu chân"ặc biệt những mô hình sản xuất hiện nay bón phân cũng phải dùng phân hữu cơ chứ ít ai còn dùng phân hóa học nữa đâu anh...