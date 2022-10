Theo đó, cuộc thi "Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà" được tổ chức tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhằm tạo sân chơi bổ ích, giao lưu kết nối những người phụ nữ của gia đình, những người nội trợ đảm đang.



Các đội tham gia cuộc thi "Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà".

Đặc biệt đây chính là nơi để tôn vinh những người phụ nữ nông thôn Việt với bản lĩnh "nữ công gia chánh", thông qua việc mang đến bửa cơm hàng ngày với đầy đủ chất dinh dưỡng và an toàn cho sức khoẻ; bằng việc tận dụng những nguyên liệu sạch, an toàn được trồng trọt, canh tác từ chính mảnh vườn của từng hộ gia đình.

Qua đó, cuộc thi thể hiện sự tinh tế, tình yêu thương của người phụ nữ nông thôn trong việc chăm sóc sức khoẻ cho các thành viên trong gia đình thông qua mâm cơm hàng ngày.

Đội thi đến từ Hội Nông dân huyện Phú Tân (An Giang).

Ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến tìm hiểu các đội thi.

Đội thi đến tư Hội Nông dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Theo ban tổ chức, cuộc thi còn nhằm góp phần hỗ trợ các hội viên nông dân, hội viên hội phụ nữ các huyện, thị trên địa bàn tỉnh An Giang giới thiệu, quảng bá những loại cây trồng, vậy nuôi, các loại rau củ quả …được trồng từ vườn nhà, với các tiêu chí an toàn cho sức khoẻ đến với người tiêu dùng trong điều kiện "báo động đỏ" của các loại thực phẩm bẩn, thiếu an toàn đã và đang trở thành vấn đề "nóng" đối với sức khoẻ của con người.

Qua đó, cũng nhằm hỗ trợ các hội viên thực hiện các biện pháp xúc tiến thương mại, đưa các sản phẩm từ vườn nhà ra thị trường, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống cho người dân nông thôn.

Cuộc thi "Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà" đã tạo thêm không khí vui tươi, ấm cúng, phấn khởi cho các đội thi trước giờ khai mạc đêm chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V.

Đội thi đến tư Hội Nông dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cũng theo ban tổ chức, cuộc thi "Mâm cơm ngon, bổ dưỡng từ vườn nhà" được tổ chức trên cơ sở đảm bảo cung cấp đầy đủ những thông tin chính xác, kịp thời đến với các đối tượng tham gia; đảm bảo nội dung chủ đề và tiến độ về thời gian tổ chức.

Tận dụng hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng hỗ trợ công tác quảng bá, thu hút sự quan tâm và tham gia của các đối tượng có nhu cầu, đặc biệt chú trọng đối với các đối tượng là hội viên hội nông dân, hội viên hội phụ nữ các huyện, thị trên địa bàn tỉnh An Giang.

