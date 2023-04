Còn những "đại công trình" nào xây dựng trái phép trên Núi Sập, An Giang?

Từ dư luận của người dân tại An Giang, đặc biệt là tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, phóng viên Dân Việt đã xác minh trên Núi Sập còn có các "đại công trình" khác xây dựng trái phép trên núi. Đặc biệt, đây là những công trình do các công dân từ TP. Long Xuyên lên xây dựng.