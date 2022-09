Công an Hà Nội tổ chức lễ gắn biển, thêm tên 3 liệt sĩ trong vụ cháy ở Quan Hoa

Tại buổi lễ, cán bộ cùng các chiến sĩ Công an TP.Hà Nội đã kính cẩn nghiêng mình và hứa với anh linh các Anh hùng liệt sĩ, nguyện không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân Thủ đô. Ảnh: L.T.