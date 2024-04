Theo ông Đạt, dự kiến từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, sẽ có 2.560 xe xuất bến, với khoảng trên 56.000 lượt khách, tăng khoảng 101% so với cùng kỳ năm 2023. Trong ngày 28/4, ước đạt hơn 17.000 lượt khách, tăng 103% so với cùng thời điểm năm ngoái; ngày 29/4 với trên 15.000 lượt khách, tăng gần 102% so với cùng thời gian năm ngoái.