TP.HCM: 100% lực lượng CSGT tuần tra dịp lễ 30/4, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội chiều ngày 25/4, ông Lê Mạnh Hà – Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5 Công an TP.HCM huy động 100% lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tuần tra, kiểm soát.

Ông Lê Mạnh Hà – Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM phát biểu tại họp báo. Ảnh: Nhân Nguyễn

Công an TP.HCM sẽ ra quân lúc 14 giờ ngày 26/4/2024 để hướng dẫn, điều hòa giao thông, xử lý vi phạm trên các tuyến, khu vực trọng điểm ra vào thành phố, các khu vực bến xe, nhà ga, bến tàu, sân bay, các địa điểm du lịch, khu vui chơi…

"CSGT tăng cường công tác chỉ huy điều hòa giao thông, cảnh báo khu vực nguy hiểm, ùn tắc, nhắc nhở các lái xe bảo đảm tỉnh táo, đi đúng tốc độ để xử lý tốt các tình huống, phòng ngừa tai nạn, đồng thời giúp đỡ người dân trên đường", ông Hà cho biết.

Công an TP.HCM sẽ phối hợp Cục CSGT hướng dẫn, phân luồng giao thông cho các phương tiện lên/xuống cao tốc TP.HCM - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương.

Trong dịp Lễ 30/4, 1/5, Công an TP.HCM cho biết sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát và đẩy mạnh kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Quang Sung

"Dịp lễ lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm", ông Hà cho biết.

Đối với các điểm bắn pháo hoa dịp Lễ 30/4, 1/5, Công an TP.HCM sẽ triển khai lực lượng phương tiện đảm bảo an ninh trật tự phân luồng điều hòa giao thông, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Công an TP.HCM phối hợp cùng Sở GTVT để cập nhật thông tin các tuyến đường hạn chế phương tiện di chuyển, hoặc cô lập toàn bộ phục vụ cho chương trình bắn pháo hoa. Đặc biệt tại điểm bắn đầu hầm vượt sông Sài Gòn.

Dịp lễ năm nay được nghỉ 5 ngày, dự kiến các cửa ngõ của TP.HCM sẽ xảy ra hiện tượng kẹt xe. Ảnh: Chinh Hoàng

Trong dịp Lễ 30/4, 1/5 Công an TP.HCM khuyến cáo lưu lượng phương tiện vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dự kiến sẽ tăng cao. Lưu lượng phương tiện vận tải hành khách cũng sẽ tăng trong những ngày bắt đầu và kết thúc kỳ nghỉ lễ.

Các tuyến đường huyết mạch như Mai Chí Thọ, Võ Chí Công, Xa lộ Hà Nội, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1, Quốc lộ 50, Tỉnh lộ 10… và các khu vực sân bay, bến xe khách dự kiến lưu lượng phương tiện tăng cao. Do đó người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình giao thông, lựa chọn tuyến đường phù hợp, thuận tiện và an toàn khi tham gia giao thông.