Cuộc đời của Rowan Atkinson – Mr Bean huyền thoại và cuộc ly hôn nhanh như chớp trong 65 giây



Được biết đến với những vai diễn hài hước trong bộ phim sitcom nổi tiếng Blackadder và Mr Bean, Rowan Atkinson đã làm nức lòng khán giả trong nhiều năm, nhưng đời tư của Mr Bean thì không phải ai cũng biết.

Nam diễn viên kiêm diễn viên hài người Anh Rowan Atkinson đã làm nức lòng khán giả trên toàn thế giới bằng tính cách lôi cuốn trên màn ảnh và sự hóm hỉnh không thể phủ nhận.

Sinh năm 1955, ngôi sao này đã thể hiện nhiều loại nhân vật trong suốt sự nghiệp kéo dài suốt 4 thập kỷ.

Người hâm mộ chủ yếu sẽ nhớ đến huyền thoại với vai chính trong phim truyền hình Blackadder của ông và ai có thể quên được nhân vật Mr Bean từng làm mưa làm gió?

Chương trình truyền hình có tựa đề Mr Bean bắt đầu vào năm 1990 và được người hâm mộ yêu thích đến mức đưa Rowan trở thành một cái tên nổi tiếng toàn cầu.

Giành được một số giải thưởng cho nhân vật mang tính biểu tượng trong suốt sự nghiệp của mình, Mr Bean tiếp tục được ra mắt khán giả dưới dạng phim vào năm 1997 và sau đó trở thành một loạt phim hoạt hình. Nhưng mặc dù Rowan đã có một sự nghiệp thành công trên màn ảnh, người hâm mộ phần lớn không biết về cuộc sống xa rời ánh đèn sân khấu của anh.

Vì vậy, để kỷ niệm 24 năm kể từ khi bộ phim Mr Bean được phát hành, Daily Star đã có một cái nhìn về cuộc đời của Rowan.

Hôn nhân và ly hôn 65 giây

Nam diễn viên Rowan gặp người vợ đầu tiên Sunetra Sastry vào cuối những năm 1980 khi cô làm việc như một chuyên gia trang điểm cho BBC. Cặp đôi sau đó kết hôn vào tháng 2 năm 1990 và có hai con, Benjamin và Lily. Cuộc hôn nhân của cặp đôi dường như đang diễn ra tuyệt vời và họ đã ở bên nhau suốt 24 năm.

Rowan đã kết hôn với Sunetra Sastry trong 24 năm (Ảnh: PA)

Nhưng mọi thứ trở nên tồi tệ đối với cặp đôi vào năm 2014 khi có báo cáo cho rằng Rowan ngoại tình.

Cũng trong năm đó, cặp đôi đã lên kế hoạch ly thân nhưng điều khiến người hâm mộ ngạc nhiên hơn cả là việc cặp đôi ly hôn nhanh chóng chỉ một năm sau đó vào tháng 11/2015.

Theo các báo cáo vào thời điểm Sunetra đệ đơn ly hôn với lý do "hành vi không hợp lý".

Nhưng do nam diễn viên không có mặt tại Tòa án Gia đình để xét xử các thủ tục ly hôn, vụ ly hôn được kết thúc trong vòng 65 giây. Thẩm phán quận Stephen Alderson, người xử lý vụ án đã yêu cầu một thủ tục "nhanh chóng" và cặp đôi đã không còn là vợ chồng hợp pháp chỉ trong hơn một phút.

Bạn gái trẻ hơn

Sau khi ly hôn, Rowan bắt đầu hẹn hò với nữ diễn viên người Anh Louise Ford, người được người hâm mộ biết đến với vai Kate Middleton trong phim The Windsors. Cặp đôi yêu nhau gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2013 khi cả hai đóng vai chính trong bộ phim Quartermaine's terms in the West End.

Rowan và Louise gặp nhau vào năm 2013 (Ảnh: Mirrorpix)

Trước Rowan, Louise từng hẹn hò với diễn viên hài James Acaster. Louise kém Rowan 30 tuổi nhưng cặp đôi này trước đây từng nói rằng khoảng cách tuổi tác của họ chưa bao giờ là vấn đề đối với cả hai.

Vào tháng 12 năm 2017, cặp đôi đã cùng nhau chào đón đứa con đầu lòng mà họ đặt tên là Isla.

Cận kề cửa tử

Tháng 3 năm 2001, Rowan được tán thưởng vì hành động anh hùng nhanh chóng khi phi công lái máy bay riêng của ông bị ngất trong một chuyến bay.

Rowan và gia đình đã trải qua trải nghiệm cận kề cái chết vài năm trước (Ảnh: WireImage)

Rowan đã tham gia vào một cuộc giải cứu giữa không trung đầy kịch tính khi phi công của ông bất tỉnh.

Theo báo cáo, Rowan được cho là đã điều khiển chiếc máy bay Cessna 202 - cứu mạng vợ và hai con của ông. Nam diễn viên được cho là đã đi nghỉ cùng gia đình ở Kenya khi bộ phim diễn ra.

Rowan, vợ cũ và hai con của họ đã mất khoảng 45 phút trong hành trình từ đường băng Ukundu đến Sân bay Wilson của Nairobi thì phi công bị ngã. Cuối cùng, phi công đã tỉnh lại sau nhiều cú tát của Rowan và hạ cánh an toàn xuống sân bay.

Tài sản khủng

Tính đến năm 2021, giá trị tài sản ròng của Rowan ước tính là 150 triệu đô la Mỹ (111 triệu bảng Anh) nhờ sự nghiệp diễn xuất béo bở của ông. Do đó, nhân vật truyền hình nổi tiếng hiện nay được coi là một trong những nghệ sĩ hài giàu nhất thế giới.

Giá trị tài sản ròng của Rowan ước tính là 150 triệu đô la Mỹ (Ảnh: Getty Images)

Rowan sở hữu một công ty sản xuất tên là Hindmeck, được cho là đã mang lại thu nhập hàng triệu đô la cho ông. Không chỉ vậy, ngôi sao còn kiếm được nhiều tiền nhờ chương trình Mr Bean của mình dù chỉ có 15 tập của bộ phim gốc.

Loạt phim nổi tiếng được chiếu trên nhiều hãng hàng không hơn bất kỳ bộ phim nào khác và đã được bán cho 94 quốc gia, thu về cho Rowan khoảng 9 triệu bảng Anh, theo báo cáo của The Richest.

Vụ tai nạn ô tô đắt tiền

Rowan có tình yêu với ô tô và trước đây đã từng đua một chiếc Jaguar Mark VII M tại lễ hội đua xe Goodwood Revival vào năm 2009.

Tình yêu của Rowan dành cho những chiếc xe cổ đã khiến ông phải trả giá đắt (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, tình yêu của Rowan với những chiếc xe chuyên dụng đã khiến ông phải trả giá đắt.

Trong khoảng thời gian từ 1997 đến 2015, Rowan sở hữu một chiếc McLaren F1 hàng hiếm và trước đó đã dính vào một vụ tai nạn với tàu điện ngầm Austin vào tháng 10/1999.

Vào tháng 8 năm 2011, chiếc xe này đã gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng khác và bốc cháy sau khi Atkinson báo cáo mất lái, gây ra thiệt hại đáng kể cho chiếc xe.

Chiếc xe mất hơn một năm mới được sửa chữa lại nguyên trạng và dẫn đến khoản thanh toán bảo hiểm lớn nhất ở Anh, ở mức 910.000 bảng Anh.

Tuấn Anh (Theo Dailymail)