Cứu sống người cha hiếm muộn muốn gặp con lần cuối

Cứu sống người cha hiếm muộn với 0 đồng viện phí

Chiều 30/3, BSCK2 Phạm Thanh Phong, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTƯCT) cho biết, BV vừa cứu sống người cha hiếm muộn bị nhồi máu cơ tim cấp, nguy cơ tử vong cao với 0 đồng viện phí. Đây là 1 trong nhiều bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục nhờ vào sự chung tay của các BS và Phòng Công tác xã hội BV.



Bệnh nhân Nguyễn Quốc C. (SN 1980, ngụ thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), đang đi làm thuê đột ngột khó thở, đau ngực trái dữ dội, được đưa vào y tế địa phương sau đó chuyển đến BVĐKTƯCT cấp cứu vào lúc 15h40 ngày 27/3, trong tình trạng vật vã.

Các BS đang can thiệp cho bệnh nhân C.

Sau khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp thành trước giờ thứ 9, chỉ định chụp, can thiệp mạch vành cấp cứu. Tuy nhiên hoàn cảnh bệnh nhân vô cùng khó khăn, là lao động chính trong gia đình với nghề thợ hồ, thu nhập bấp bênh, có một con 18 tháng tuổi sau 20 năm lập gia đình.

Niềm vui làm cha chưa trọn sau thời gian dài hiếm muộn nay lại đổ bệnh đột ngột. Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, chi phí dự kiến khoảng 80 triệu đồng quá khả năng của gia đình. Khi nghe thông báo về kinh phí để can thiệp mạch vành thì gia đình gần như buông xuôi.

Với quan điểm cứu người trước, viện phí tính sau của Ban Giám đốc BVĐKTƯCT, các BS Khoa Tim mạch can thiệp chạy đua với thời gian thực hiện cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời Phòng Công tác xã hội liên hệ nhà hảo tâm, các tổ chức và sử dụng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo hỗ trợ chi phí điều trị cho bệnh nhân .

Ê-kíp can thiệp do BSCK1 Nguyễn Văn Nhiệm, BS Dương Hoàng Mẫn thực hiện can thiệp mạch vành thành công bằng stent vào nhánh liên thất trước đoạn gần trong 30 phút.

Sức khỏe bệnh nhân C. hiện ổn định.

Ngày 30/3, gặp các BS tại BV, vợ bệnh nhân C. không cầm được nước mắt khi nhớ lại hình ảnh chồng đau ngực vật vã, muốn gặp con trai lần cuối vì nghĩ sẽ không qua khỏi. Theo vợ bệnh nhân, cứu được chồng là cứu cả gia đình và cả tương lai cho con vì bệnh nhân là lao động chính trong gia đình.

Chiều 30/3, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, bớt đau ngực, dấu hiệu sinh tồn ổn định, sinh hoạt gần như bình thường