Đà Nẵng công khai loạt khách sạn, nhà hàng lớn vi phạm nghiêm trọng quy định phòng cháy chữa cháy

Ngày 21/10, Công an TP. Đà Nẵng đã công bố danh sách hàng loạt cơ sở kinh doanh dịch vụ như khách sạn, karaoke, nhà hàng… vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng, qua quá trình kiểm tra, nhiều cơ sở đã bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do không đáp ứng yêu cầu về PCCC. Đến nay, vẫn còn khoảng 100 cơ sở, hạng mục công trình chưa được phục hồi hoạt động.

Một số trường hợp điển hình bị xử lý do đưa công trình vào hoạt động khi chưa có văn bản nghiệm thu PCCC từ cơ quan chức năng như Tòa nhà Sapphire Plaza thuộc Công ty CP TMDV Hai Hạnh tại số 203 Ông Ích Khiêm; Siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn 3 thuộc chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong tại Đà Nẵng (273 Nguyễn Tri Phương); hạng mục tầng 8, 9 khách sạn A25 (137 Nguyễn Du), tầng 8 khách sạn Đông Dương thuộc Công ty CP Hoàng Long Yến (62 Thái Phiên) và khách sạn La Belle Vie thuộc Công ty cổ phần PHN Pearl (2 Cao Xuân Dục).

Tầng 2 đến tầng 5 chung cư Mường Thanh thuộc Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (51 đường Trần Bạch Đằng, Đà Nẵng) vi phạm về PCCC. Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra, nhiều khách sạn khác cũng bị “tuýt còi” về vi phạm PCCC như: SunFlower (phường An Hải), Sen Vàng (173 Hồ Nghinh), LEHOUSE (85–87 Hà Bổng), Kay (375 Trần Hưng Đạo), Mường Thanh Luxury sông Hàn (115 Nguyễn Văn Linh), và chung cư Mường Thanh (51 Trần Bạch Đằng).

Lĩnh vực karaoke cũng ghi nhận nhiều vi phạm nghiêm trọng. Đáng chú ý là karaoke Hải Long Minh (158 Nguyễn Chí Thanh) không thực hiện khắc phục theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan chức năng. Các cơ sở khác gồm: Vầng Trăng, Hot Boy, Paradise, Chân Mây, New Century và tổ hợp khách sạn – karaoke Diamond.

Một số nhà hàng, quán bar cũng nằm trong danh sách như Lounge Beach (lô 1C–1D Võ Nguyên Giáp), Yachy Lounge & Compass Sky Bar (du thuyền Happy Yacht), và 212 Club (tầng 2–3 du thuyền Happy Yacht).

