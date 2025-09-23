Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần tự lực, tự cường của BSR trong sản xuất nhiên liệu đặc chủng

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) diễn ra ngày 21/9, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tham quan và nghe BSR báo cáo về các thành tựu khoa học, công nghệ của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tại gian hàng trưng bày các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng dành cho quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương và Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng đã báo cáo với Đại tướng Phan Văn Giang về việc người lao động BSR luôn tự hào khi được đóng góp sức lực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thông qua việc nghiên cứu, sản xuất thành công nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh. Thời gian qua, BSR luôn duy trì vận hành an toàn, ổn định Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, thực hiện nghiêm ngặt các quy trình quản trị rủi ro, bảo đảm sản lượng và chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn, yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, trong những năm gần đây, BSR đã cung ứng 100% sản lượng nhiên liệu đặc chủng đáp ứng theo nhu cầu của Bộ Quốc phòng, khẳng định năng lực tự chủ trong sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ bên ngoài và giữ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng.

Từ hơn 10 năm trước, công tác nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm nhiên liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh được BSR tiến hành và hiện đã cho ra hai sản phẩm chủ lực dùng cho thiết bị quân sự là nhiên liệu phản lực Jet A-1K và nhiên liệu Diesel DO L-62. Cả hai nhiên liệu này đều đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, phù hợp yêu cầu của Bộ Quốc phòng và được cấp phép sử dụng trên các khí tài, thiết bị quân sự. BSR là doanh nghiệp thứ hai ngoài lãnh thổ Liên bang Nga được cấp phép sản xuất Jet A-1K và DO L-62 theo tiêu chuẩn của Liên bang Nga.

Năm 2022, trước biến động địa chính trị trên thế giới diễn ra phức tạp, Bộ Quốc phòng và Petrovietnam đã chỉ đạo BSR mở rộng sản xuất nhiên liệu đặc chủng trong nước. Cuối năm 2022, BSR đã tổ chức sản xuất thương mại và bàn giao lô nhiên liệu quốc phòng đầu tiên gồm Jet A-1K, DO L-62 và xăng A80 (RON83) cho Cục Xăng dầu thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Khối lượng xăng dầu này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính chủ động, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong quân đội.

BSR bàn giao lô nhiên liệu đặc chủng đầu tiên cho Bộ Quốc phòng.

Sau khi nghe báo cáo, Đại tướng Phan Văn Giang đã đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực nghiên cứu, sản xuất và cung ứng nhiên liệu đặc chủng quốc phòng của BSR. Điều này đã thể hiện tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của BSR, của ngành công nghiệp - năng lượng Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, việc BSR làm chủ công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và kịp thời cung ứng nhiên liệu đặc chủng cho quân đội có ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao tiềm lực quốc phòng, giảm phụ thuộc nhập khẩu, tăng cường thế chủ động cho Việt Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động khó lường. Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu BSR phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng để tiếp tục nghiên cứu, sản xuất thêm các sản phẩm mới phục vụ cho quá trình huấn luyện, chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong tình hình mới.