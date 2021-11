Đầu bếp Bao La, hay còn được gọi một cách gần gũi hơn là Bao, đã được nuôi lớn trong căn bếp của nhà hàng nhỏ do chính bố mẹ anh gây dựng. Công việc kinh doanh của họ đã kéo dài 25 năm, mẹ là đầu bếp, bố thì quản lý chung. Bao chia sẻ: "Tôi thích ở trong bếp. Hồi nhỏ, những ngày không phải tới trường tôi đều dành toàn bộ thời gian của mình quanh quẩn bên mẹ, nhìn mẹ làm thật nhiều món ăn cho khách hàng. Tôi có thể giúp cuộn bánh tráng. Tôi nhớ nhất hình ảnh của cậu bé ngày ấy đứng trên chiếc ghế đẩu và cuốn từng chiếc bánh tráng một cách cần mẫn".



Là con trai cả, Bao dường như rất có trách nhiệm trong việc phụ giúp bố mẹ, khác hẳn với cậu em trai luôn thích ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Bao nói: "Trở thành đầu bếp là một điều khó khăn. Đối với bất kỳ một đứa trẻ nào khi nhìn thấy bố mẹ chúng luôn vất cả với việc bếp núc, chắc hẳn chúng sẽ không muốn lặp lại cuộc sống đó. Nhưng đối với tôi thì khác, tôi thấy mọi điều học từ mẹ đều rất thú vị. Tôi coi bà là người thầy vĩ đại nhất, nguồn cảm hứng lớn nhất và là người nấu ăn ngon nhất. Tôi chưa bao giờ có một chút áp lực nào khi đối diện với mẹ. Mẹ nói chỉ cần chúng tôi hạnh phúc là đủ".

Mẹ của Bao La đã truyền cho anh niềm cảm hứng đối với nấu ăn. Ảnh: Le Garçon Saigon

Phải tận mặt chứng kiến Bao và mẹ của mình ở bên nhau mới có thể thấy rõ họ thân thiết đến mức nào. Khi Bao trò chuyện với chúng tôi, bà La nhìn anh đầy rạng rỡ và tự hào. Bà chính là người luôn đồng hành trong từng bước đi của cuộc đời Bao và đến tận bây giờ Bao vẫn phải thừa nhận rằng những lời khuyên của mẹ mình thật bổ ích. Mỗi khi chuẩn bị cho ra đời một món ăn mới tại Le Garçon Sài Gòn, Bao vẫn tìm đến mẹ của mình để nhờ bà tư vấn về cách tẩm ướp và đánh giá hương vị.

Đầu bếp Bao La và mẹ của mình. Ảnh: Lifestyleasia

Sự nghiệp độc lập của Bao bắt đầu khi bố mẹ anh nhượng lại công việc kinh doanh và tận hưởng cuộc sống về hưu. Ngay lập tức, các đầu bếp Dan Hong và Jowett Yu đã mời Bao đến làm việc tại Mr Wong ở Sydney. Anh đã trau dồi kỹ năng của mình ở đây trước khi bắt đầu thực hiện bước đột phá mang tầm quốc tế khi giúp đầu bếp Yu mở nhà hàng Ho Lee Fook trên phố Elgin. Anh đã thêm vào thực đơn những nét chấm phá của ẩm thực Việt Nam, điều này là một bước đệm dẫn đến việc Chris và Asim giúp anh mang ẩm thực miền Nam Việt Nam đến Hồng Kông. "Nếu vào năm 2016, bạn nói với tôi rằng tôi sẽ lập nghiệp tại Hồng Kông, tôi sẽ trả lời rằng: 'Câu đùa của bạn thật thú vị'".



Việc mở một nhà hàng tại Hồng Kông quả thực là một bước ngoặt đầy khó khăn, tuy nhiên không phải là không có hi vọng. Khi bà La mở nhà hàng của mình vào năm 1986, người Úc không quen với những món ăn có nhiều rau sống, và ngạc nhiên về cách cuộn một chiếc bánh tráng rồi thưởng thức luôn chứ không làm chín thêm. Tuy nhiên bây giờ, nhiều người đã biết cách cuốn bánh tráng, và họ nhận ra rằng đó là một nét ẩm thực thú vị.



Bao tổ chức lớp học cho những người chiến thắng trong cuộc thi ẩm thực Taste of Australia. Ảnh: Taste of Australia

Trong một chuyến đi trở lại quê hương Sài Gòn gần đây, Bao đã trải nghiệm một buổi khám phá ẩm thực tại một ngôi làng trên đỉnh đồi có tên là Làng Nướng Nam Bộ. Anh ấy thốt lên với khuôn mặt rạng rỡ: "Tôi yêu nơi đó, tôi đã thưởng thức món vịt quay tiêu đen và nghĩ, món này thật tuyệt vời!" Anh cũng yêu thích món nướng với đủ loại hải sản, anh muốn đưa công thức nấu ăn này tới Le Garçon Sài Gòn.

Với kinh nghiệm nướng ngỗng tại Ho Lee Fook, không có gì ngạc nhiên khi món vịt mới của Bao nhận được nhiều đánh giá tích cực. Bao cố giữ cho con vịt có màu hồng và ngon ngọt hoàn hảo thông qua quy trình ngâm nước muối và sấy khô kiểu Trung Quốc kéo dài từ hai đến ba ngày, sau đó nướng từ từ trong một giờ. Thay vì than củi, anh sử dụng gỗ hạnh nhân để tạo ra một hương thơm tinh tế. Bao giải thích: "Nướng như vậy vừa ngon miệng vừa đảm bảo độ dinh dưỡng."



Các món ăn được ưa chuộng nhất tại Le Garçon Sài Gòn. Ảnh: Instagram/@bao_la

Là người luôn chú trọng vào việc tìm nguồn cung ứng những thực phẩm tốt nhất có thể, Bao sử dụng loại nước mắm đặc biệt sản xuất tại Việt Nam nhưng lại chọn gà địa phương vì theo anh, không ai có thể làm gà ngon hơn Hồng Kông. "Nó rất mượt và mỡ màng!" Bên cạnh đó, anh cũng có nhà cung cấp hải sản của riêng mình với các loại như cá hồng sao và tôm. Đồng thời anh sử dụng các loại thảo mộc tươi được trồng ở New Territories. Cách nấu ăn của Bao hướng đến sự đơn giản và đảm bảo món ăn đủ ngon để thu hút mọi người quay trở lại. Anh ấy muốn tất cả mọi người đều có thể đến Le Garçon Sài Gòn và rất vui khi một số người dân địa phương tới quán của anh ấy vài lần một tuần.



Hiện tại, Bao đang quản lý căn bếp của riêng mình, công việc đã chiếm trọn cuộc sống của anh ấy. Trong những khoảng thời gian hiếm hoi dành riêng cho bản thân, anh lại đắm mình vào văn hóa địa phương, học tiếng Quảng Đông, tranh thủ những ngày đặc biệt để đưa bạn gái đi ăn tại các nhà hàng nổi tiếng của địa phương. Anh cũng từng làm việc với Jimmy Pham's KOTO (Know One Teach One), một tổ chức giúp thanh niên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn phát triển kỹ năng sống. Bao nói: "Họ không cần phải trở thành một đầu bếp, những kỹ năng nấu ăn sẽ giúp họ có cuộc sống tốt hơn".