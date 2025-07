Theo đó, tỉnh Ninh Bình mới có diện tích 3.942,62km² và quy mô dân số 4.412.264 người, bao gồm 129 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 97 xã và 32 phường).



Tỉnh Ninh Bình mới có diện tích 3.942,62km². Ảnh: Vũ Thượng

Cụ thể, căn cứ Nghị quyết số 1674/NQ-UBTVQH15 ngày 13/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, ngày 22/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành các quyết định tổ chức lại hệ thống Công an cấp tỉnh trên toàn quốc theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp đó, vào ngày 28/6/2025 tại Hà Nội, Bộ Công an đã ban hành các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự của Công an các tỉnh, thành phố theo địa giới hành chính mới. Công an tỉnh Nam Định và Công an tỉnh Hà Nam, cùng toàn bộ tổ chức trực thuộc, đã chính thức sáp nhập vào Công an tỉnh Ninh Bình.

Cán bộ Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính. Ảnh: Kiều Ân

Tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Ninh Bình mới gồm 30 đơn vị cấp phòng và 129 đơn vị cấp xã. Hiện nay, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình mới.

Các Phó Giám đốc bao gồm Đại tá Trần Xuân Phú, Đại tá Nguyễn Minh Hải, Đại tá Bùi Quyết Toán, Đại tá Phan Văn Lý, Đại tá Mai Đại Trưng, Đại tá Kiều Đỗ Tuyển, Đại tá Lê Văn Tuấn và Đại tá Đỗ Hoài

Dưới đây là địa chỉ cụ thể 129 trụ sở Công an cấp xã ở Ninh Bình: