Hãy cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh huyền ảo của 25 bức ảnh đẹp nhất trong cuộc thi Nhiếp ảnh gia về Dải ngân hà của năm 2023 (Milky Way photographer of the year 2023).