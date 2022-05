Đội nữ vệ binh bí ẩn của Vua Xiêm

Theo Amusing Planet, một nhóm phụ nữ bí ẩn giỏi võ nghệ và mạnh mẽ đã từng tồn tại ở Vương quốc Thái Lan (Xiêm). Nhóm này là nữ vệ sĩ của Vua Xiêm. Họ này đã thay thế 600 lính đánh thuê châu Âu và quân đội samurai Thiên chúa giáo vào năm 1688.

Những phụ nữ chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ gia đình hoàng gia và khu vực vương điện. Salmonson, tác giả của cuốn The Encyclopedia of Amazons, gọi họ là lực lượng ứng chiến được đào tạo tốt nhất ở Xiêm.

Được gọi là Krome Klone, nhóm này bao gồm 400 phụ nữ. Họ được chia thành bốn tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn 100 lính canh. Các tiểu đoàn cũng do phụ nữ làm đội trưởng. Việc chuyển giao quyền lực từ đội trưởng này sang đội trưởng khác được thực hiện sau một quá trình lựa chọn tỉ mỉ dưới sự giám sát trực tiếp của Vua Chulalongkorn.

Mỗi người phụ nữ sẽ nhập ngũ vào năm 13 tuổi và gia nhập quân đội vào năm 25. Từ đó họ trở thành một phần của đội cận vệ hoàng gia. Khi bước vào cung điện, những người phụ nữ phải tuyên thệ trinh tiết.

Đây là một điều khoản không thể thương lượng của công việc, trừ khi tất nhiên, Nhà vua thích bất kỳ nữ vệ binh nào. Điều kiện tiên quyết là mọi ứng cử viên đều khỏe mạnh và xinh đẹp, họ sẽ đi tuần trong bộ đồng phục đẹp sau khi được lựa chọn.

Đội cận vệ sẽ mặc một chiếc áo choàng len dài đến đầu gối được thêu bằng vàng và đội một chiếc áo choàng mạ vàng trên đầu. Vũ khí của họ trong các dịp cấp Nhà nước là một cây thương, nhưng họ mang theo súng hỏa mai và cũng được huấn luyện cách sử dụng súng lục. Kỹ năng của họ rất đặc biệt vì được đào tạo trong các khu đất gần thành phố hai lần mỗi tuần.

Đội nữ vệ binh bí ẩn

Nhà vua và anh trai của ông giám sát việc đào tạo những người phụ nữ này bằng cách đến thăm các phiên tập luyện của họ mỗi tháng một lần. Công tác tổ chức quân sự của tiểu đoàn hoàn hảo và ấn tượng: Các liệt sĩ được tổ chức lễ tang trọng thể; những người sống sót sau khi thất bại bị kết án hai tháng nhịn ăn và cầu nguyện như một biện pháp kỷ luật.

Sức mạnh và cấu trúc của tiểu đoàn cũng được mô phỏng trong các lĩnh vực khác của quân đội. Ở Miến Điện, một vệ sĩ tương tự đã được thành lập để bảo vệ các hoàng tử của vương quốc.

Nhiều tác phẩm đã thảo luận về khả năng tuyệt đối của những người phụ nữ này theo thời gian. Ví dụ, cuốn sách The Romance of the Harem năm 1873 của Anna Leonowens - mặc dù bị chỉ trích vì tính không chính xác thực tế - đã mô tả rất chi tiết về hoạt động của người đội trưởng, người mà cô gọi là Ma Ying Taphan hoặc Mẹ chiến tranh vĩ đại.

Vua Xiêm không bao giờ đi đâu mà không có Krome Klone của mình. Tất cả các nữ vệ binh chỉ có một mục đích và nhiệm vụ: bảo vệ. Do đó, họ được giao cho 5 người phụ nữ da đen, mỗi người phụ trách mọi công việc nhà cho họ. Không có bất kỳ nhiệm vụ nào khác, mỗi người chỉ tập trung vào công việc của mình. Krom Klone đã bị giải thể vào thế kỷ 19 chỉ do số lượng tuyển dụng giảm dần.

Nguyên mẫu của nữ vệ binh đã có từ nhiều thế hệ. Khi ý nghĩa và truyền thống bị mất đi trong các bản dịch, tầm quan trọng của phụ nữ thời chiến đã mất đi mức độ đậm nét trong các ghi chép của lịch sử. Nhưng điều đó không làm mất đi thực tế là các nữ quân nhân vẫn tiếp tục tồn tại và hoàn thành nhiệm vụ của họ với sự tận tâm không thể chối cãi.

Athena là nữ thần chiến tranh và trí tuệ của người Hy Lạp; Vera Butcharev đã lãnh đạo tiểu đoàn phụ nữ Tử thần của nước Nga trong Chiến tranh thế giới thứ nhất. Hàng nghìn phụ nữ đã làm nên lịch sử với những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự dũng cảm và tiếp tục làm như vậy trong suốt quá trình thăng hoa bất tận của thời gian.