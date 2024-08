Những "vùng quê dậy sóng" đã thành điểm sáng: Gặp lại ông "Mặt trận", người chuyên gỡ nút thắt từ điểm nóng (Bài cuối)

Từng là "điểm nóng" về an ninh trật tự những năm 1990, hôm nay, xã An Ninh (Quỳnh Phụ, Thái Bình) đã đạt nông thôn mới nâng cao, người dân hăng hái thi đua sản xuất, hiến đất, góp công xây dựng quê hương giàu đẹp. Trong ảnh: Cánh đồng liên kết ở xã An Ninh.