Càng đước, con động vật hoang dã nằm trong sách Đỏ, to lộ cộ, nuôi ở An Giang, bán đắt tiền Loại động vật hoang dã to lộ cộ, một người An Giang nuôi thành công, bán 800.000 đồng/con giống

Con càng đước hay còn được gọi là rùa đất lớn (rùa răng) là loài động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ được nhân giống, nuôi tại nhà. Ông Dang Trung Kiên, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã nuôi càng đước trên tầng áp mái, thuần dưỡng, cho sinh sản thành công loài động vật hoang dã này.