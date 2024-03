Đáng chú ý, do ảnh hưởng của thời tiết nên giá rau su hào tăng đột biến. Ông Thắng (xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) hồ hởi chia sẻ: "Do thời tiết rét đậm kéo dài nên giá su hào bán tại vườn tăng lên 5.000-6.000 đồng/củ, mức tăng khoảng 40% so với tháng trước Tết".