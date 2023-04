Khách Hàn Quốc trải nghiệm đi thăm làng rau Trà Quế bằng sidecar. Đây là một trong những dịch vụ được nhiều khách nước ngoài yêu thích tại Hội An. Ông Phạm Văn Dũng, giám đốc khu resort Victoria Hội An, cho biết lượng khách book những tour thăm làng rau Trà Quế bằng sidecar ngày càng tăng. "Du khách được tài xế, những người am hiểu về cuộc sống của người dân địa phương, giới thiệu về mảnh đất Hội An khi đưa khách đi tham quan", ông Dũng nói.