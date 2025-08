"Giải mã" doanh nghiệp dệt may "thắng lớn" giữa bất định thuế quan

Số liệu từ Cục thống kê, trong 6 tháng đầu năm, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 22 tỷ USD, tăng 2,3 tỷ USD (tương ứng 10%) so cùng kỳ năm trước.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 8,77 tỷ USD, tăng 17,1%; EU 2,36 tỷ USD, tăng 14,8%; Nhật Bản 2,24 tỷ USD, tăng 12,4%…

Nguồn: Dữ liệu VITAS.

Kết quả "ấn tượng" này đạt được trong bối cảnh thị trường biến động trước nhiều bất định: "địa chấn" thuế quan đối ứng từ Mỹ, bất ổn địa chính trị, xung đột leo thang ở nhiều khu vực trên thế giới, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển.

Ngoài ra, kết quả còn phản ánh nỗ lực vượt khó của nhóm doanh nghiệp xuất khẩu ngành dệt may. Trong quý vừa qua, các doanh nghiệp này đều tận dụng triệt để thời gian tạm hoãn thuế quan đối ứng để đàm phán, đẩy mạnh sản xuất trước khi chính sách có hiệu lực.



Doanh nghiệp dệt may "vượt khó"

Thống kê 12 doanh nghiệp dệt may đã cập nhật kết quả kinh doanh quý II/2025 của PV Dân Việt cho thấy, có 9 doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận, 2 doanh nghiệp chuyển trạng thái từ lỗ sang lãi và 1 doanh nghiệp báo lỗ.

Trong đó, May Sông Hồng (HoSE: MSH) là doanh nghiệp dẫn đầu về lợi nhuận trước thuế 218 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ. Là doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ với tỷ trọng lên đến 80%, May Sông Hồng lý giải nguyên nhân tăng lợi nhuận chủ yếu do quý II/2025 công ty ký được nhiều đơn hàng nên doanh thu của công ty tăng.

Nguồn: Tổng hợp BCTC quý II/2025.

Trong khi đó, Dệt may Hòa Thọ (HoSE: HTG) báo lãi 162,3 tỷ đồng, tăng 86% so với quý II/2024 cho biết: ngành dệt may trong nước có dấu hiệu tăng trưởng trở lại từ đầu năm, đơn hàng ổn định, giá bán ngành sợi cải thiện, cùng với đó là chiến lược đầu tư tài chính ngắn hạn và kiểm soát chi phí hiệu quả.

Ở chiều ngược lại, "ông lớn" một thời Garmex Sài Gòn là doanh nghiệp tăng lỗ duy nhất trong nhóm doanh nghiệp PV Dân Việt thống kê khi lỗ ròng hơn 4,4 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ gần 500 triệu đồng tại cùng kỳ.

Nguyên nhân do mảng may mặc - vốn từng là hoạt động chủ lực của Garmex Sài Gòn đã dừng sản xuất từ tháng 5/2023 sau "biến cố" mang tên Amazon, do không còn đơn hàng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn là gánh nặng lớn, chủ yếu đến từ khấu hao tài sản cố định và chi phí nhân công. Ngoài ra, công ty không còn ghi nhận khoản thu đột biến từ thanh lý tài sản như các giai đoạn trước.

Nguồn: Tổng hợp BCTC quý II/2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhóm doanh nghiệp Dân Việt thống kê ghi nhận lãi trước thuế 1.330 tỷ đồng, tăng trung bình 43,91% so với cùng kỳ. Trong đó, May Sông Hồng vẫn là doanh nghiệp dẫn đầu lợi nhuận với 327,4 tỷ đồng, tăng 88,2%.

Theo sau là May Việt Tiến 230 tỷ đồng, tăng 41,2; Dệt may Thành Công 200,6 tỷ đồng, tăng 18%; TNG lãi 200 tỷ đồng, tăng 25,2%; Dệt may Hòa Thọ lãi 142 tỷ đồng, giảm 38,7%;...

Giữa "địa chấn" thuế quan: Doanh nghiệp dệt may tích cực khai thác thêm thị trường mới

Ban lãnh đạo Dệt may Thành Công cho biết, đến thời điểm hiện tại, Công ty đã và đang tiếp nhận khoảng gần 80% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý III/2025, đã và đang nhận khoảng 60% kế hoạch doanh thu đơn hàng quý IV/2025.

Trước tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động như hiện nay, đặc biệt chính sách thuế quan của Mỹ đang và sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của công ty dệt may nói chung và Dệt may Thành Công nói riêng, công ty đã và đang thực hiện việc mở rộng thị trường, trong đó, đẩy mạnh tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước EU, thị trường CPTTP và Trung Đông, Nam Mỹ...để bù đắp cho việc thiếu hụt đơn hàng từ việc thiếu hụt đơn hàng do việc áp thuế quan từ chính quyền Mỹ (Mỹ chiếm 17,26% tỷ trọng xuất khẩu Dệt may Thành Công).

Bên cạnh đó, Dệt may Thành Công cũng tăng cường đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt những phân khúc mang lại giá trị gia tăng cao, tiếp tục đẩy mạnh tăng năng suất, tối ưu hóa chi phí, phát triển thị trường nội địa nhằm mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông, nhà đầu tư.

Nhiều chuyên gia dự báo cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may ước đạt 46 - 47 tỷ USD.

Hay như May Sông Hồng, trong năm 2024, doanh nghiệp này đã hoàn tất việc thành lập công ty liên kết tại Ai Cập nhằm hiện thực hóa kế hoạch đầu tư vào thị trường này. Công ty hiện sở hữu 50% vốn tại công ty liên kết, với tổng vốn đầu tư tính đến cuối tháng 9/2024 là khoảng 41 tỷ đồng.

Giới phân tích nhận định, Ai Cập được May Sông Hồng chọn đầu tư nhờ ba lợi thế chính: chi phí nhân công thấp hơn nhiều so với Việt Nam; hiệp định thương mại tự do nước này ký kết với Israel cho phép miễn thuế 100% hàng xuất khẩu từ Ai Cập sang Mỹ; vị trí thuận lợi giúp rút ngắn thời gian vận chuyển đến Mỹ và EU.

Trong thời gian tới, Chứng khoán DSC nhận thấy rủi ro từ chính sách thuế quan của Mỹ, nhưng với triển vọng đàm phán thuế quan thuận lợi, May Sông Hồng vẫn có thể gia tăng thị phần từ thị trường Mỹ.

Bên cạnh đó, nhu cầu tại các thị trường chủ lực tiếp tục được duy trì và Nhà máy Xuân Trường đi vào hoạt động cũng giúp gia tăng công suất. DSC dự báo, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của May Sông Hồng trong năm 2025 lần lượt đạt 5.436 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, tương ứng tăng 3% và 13% so với năm 2024.

DSC cho rằng, những doanh nghiệp có năng lực vượt trội như May Sông Hồng sẽ có cơ trong nguy, cụ thể là cơ hội giành thêm thị phần tại thị trường Mỹ.



Ngành dệt may nói chung và May Sông Hồng nói riêng cũng được nhận định sẽ ít chịu tác động từ chính sách thuế quan mới của Mỹ hơn, do đây là ngành thâm dụng lao động, không nằm trong nhóm ngành trọng điểm bị Mỹ nhắm đến trong cuộc chiến thương mại lần này.

Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS), dự báo cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may ước đạt 46 - 47 tỷ USD.

Tuy nhiên, ngành đang chịu áp lực từ thuế đối ứng của Mỹ, do kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành. Cùng với đó là tác động tiêu cực từ những căng thẳng địa chính trị, từ xung đột thương mại giữa các cường quốc là đối tác thương mại lớn của Việt Nam.

Trước những thách thức như vậy, ngành dệt may đã quyết tâm đưa ra các giải pháp thích ứng nhằm giữ vững đà tăng trưởng.

Cụ thể, nâng cao nội lực: như đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ AI và robot trong thiết kế, phát triển mẫu và sản xuất, chuyển đổi kép, kinh doanh tuần hoàn…

Đồng thời đa dạng hóa thị trường, khách hàng, mặt hàng và nguồn cung nguyên phụ liệu. Ngoài thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan ngành tập trung vào các thị trường tiềm năng như Trung Quốc (hàng giá trị cao), Canada, Nga, Anh, ASEAN...

Mặt khác, tăng cường thu hút đầu tư từ FDI và doanh nghiệp trong nước, đặc biệt vào các khu công nghiệp đạt chuẩn về môi trường. Phát triển nguyên phụ liệu trong nước để chủ động nguồn cung và đáp ứng xuất xứ của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) để hưởng lợi ích thuế quan.

Đồng thời nỗ lực các giải pháp phát triển thị trường nội địa và thương hiệu Việt. Chuyển đổi nhanh phương thức sản xuất xuất khẩu từ CMT sang FOB, ODM và OBM.