Bộ phim Skin of Youth không chỉ giành được Giải Đặc Biệt của Ban Giám Khảo trong hạng mục Uncaged, giải thưởng tôn vinh những tác phẩm đột phá,tại LHP châu Á New York 2025 mà còn đưa tên tuổi của nam diễn viên chính Võ Điền Gia Huy trở thành tâm điểm chú ý của giới phê bình quốc tế. Với vai diễn Nam, một võ sĩ lồng sắt đầy nhiệt huyết nhưng cũng đầy đau đớn, Võ Điền Gia Huy đã nhận được những lời ngợi khen nồng nhiệt từ các nhà phê bình, khẳng định tài năng diễn xuất và khả năng truyền tải cảm xúc phức tạp của mình.

Diễn xuất của Võ Điền Gia Huy trong tác phẩm "Skin of Youth" đã để lại dấu ấn mạnh mẽ tại Liên hoan phim Châu Á New York (NYAFF) lần thứ 24. Ảnh: NSX

Skin of Youth là một dự án hợp tác đa quốc gia giữa Việt Nam, Singapore, Nhật Bản và Hoa Kỳ, lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1990. Bộ phim kể câu chuyện tình yêu đầy sóng gió giữa San (do Trần Quân thủ vai), một ca sĩ chuyển giới làm việc tại hộp đêm, và Nam (do Võ Điền Gia Huy thủ vai), một võ sĩ lồng sắt, người nỗ lực kiếm tiền để hỗ trợ San thực hiện phẫu thuật khẳng định giới tính. Bộ phim không chỉ khám phá tình yêu và sự hy sinh mà còn đề cập đến các vấn đề xã hội như mại dâm, vai trò giới và hệ thống tư pháp tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế thời kỳ Đổi mới. Với phong cách điện ảnh táo bạo và hình ảnh đậm chất nghệ thuật, Skin of Youth đã được đánh giá là một trong những bộ phim độc lập Việt Nam đáng chú ý.

Sự xuất hiện của Võ Điền Gia Huy trong vai Nam đã trở thành một trong những điểm sáng của bộ phim, nhận được sự chú ý đặc biệt từ các nhà phê bình tại NYAFF 2025. Diễn xuất của anh không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất mà còn bộc lộ chiều sâu cảm xúc, khiến nhân vật Nam trở thành “linh hồn vật lý” của tác phẩm, theo cách gọi của một số nhà phê bình.

Nam (do Võ Điền Gia Huy thủ vai), một võ sĩ lồng sắt, người nỗ lực kiếm tiền để hỗ trợ San thực hiện phẫu thuật khẳng định giới tính. Ảnh: NSX

Tạp chí Asian Movie Pulse, một trong những nền tảng uy tín về điện ảnh châu Á, đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Võ Điền Gia Huy. Họ mô tả anh như “linh hồn vật lý” của Skin of Youth, nhấn mạnh rằng anh đã mang đến một Nam vừa mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng đầy tổn thương. “Võ Điền Gia Huy hóa thân thành Nam, một nhân vật vừa hung dữ vừa tuyệt vọng, với cơ thể rắn chắc như đá nhưng đôi mắt tan chảy”, bài viết nhận xét.

Nhà phê bình Panagiotis Kotzathanasis đặc biệt ấn tượng với cách Gia Huy thể hiện “lõi cảm xúc đầy đau đớn” của nhân vật, đặc biệt trong những cảnh đấu võ căng thẳng và những khoảnh khắc dịu dàng bên San. Sự cân bằng giữa sức mạnh thể chất và sự mong manh nội tâm đã giúp Gia Huy tạo nên một nhân vật Nam sống động và đáng nhớ.

Diễn xuất của Võ Điền Gia Huy được báo chí quốc tế khen ngợi. Ảnh: NSX

Trong bài phê bình trên Buttered Popcorn, nhà phê bình Andrew Truong đã ca ngợi Skin of Youth là “một trong những bộ phim Việt Nam dễ tiếp cận nhất trên mạch liên hoan phim quốc tế trong những năm gần đây – vừa gai góc vừa dịu dàng, đầy chất điện ảnh”. Đặc biệt, ông nhấn mạnh rằng Võ Điền Gia Huy “không chỉ diễn bằng cơ thể, anh diễn bằng cơn nhức của nội tâm”.

Trong vai Nam, Gia Huy đã sử dụng ngôn ngữ cơ thể và ánh mắt để truyền tải những cảm xúc phức tạp mà không cần nhiều lời thoại. Những cảnh quay Nam trong lồng sắt, những cú đấm đầy giận dữ hay những khoảnh khắc lặng lẽ bên San đều được đánh giá là “chân thực và đầy sức hút”. Truong cho rằng sự im lặng của Gia Huy trong nhiều phân cảnh chính là “tiếng nổ” cảm xúc, tạo nên sức mạnh cho nhân vật.

Gay City News, một tờ báo nổi tiếng với những nhận xét khắt khe về các tác phẩm điện ảnh LGBTQ+, cũng dành lời khen cho Skin of Youth và đặc biệt là diễn xuất của Võ Điền Gia Huy. Họ nhận xét: “Dù đôi chỗ còn vụng về trong cấu trúc, bộ phim mang năng lượng nguyên bản, gợi nhớ những nhịp điệu ngột ngạt của Sài Gòn cuối thế kỷ trước – và hơn cả, nó chân thật”. Đối với Gia Huy, tờ báo nhấn mạnh rằng anh “diễn xuất không chỉ bằng cơ bắp mà còn bằng sự dồn nén và khát khao”. Vai diễn của anh được mô tả là một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ của một võ sĩ và sự tổn thương của một người yêu sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu. Những cảnh quay Nam quỳ xuống hay ánh mắt đầy đau đớn của anh được đánh giá là những khoảnh khắc “bùng nổ cảm xúc”.

Võ Điền Gia Huy trong một cảnh phim Skin of Youth. Ảnh: NSX

Tại buổi chiếu ra mắt Bắc Mỹ của Skin of Youth vào ngày 24/7/2025, một nhà phê bình Nhật Bản đã chia sẻ trong buổi giao lưu rằng diễn xuất của Võ Điền Gia Huy là “một vai diễn dám đi tới cùng với cảm xúc”. Ông đặc biệt ấn tượng với cách Gia Huy thể hiện nhân vật Nam trong những cảnh hành động nghẹt thở, từ những pha rượt đuổi trong khu ổ chuột đến các trận đấu võ đẫm máu. “Anh không chỉ đánh bằng cơ bắp – anh đánh bằng những dồn nén và khát khao,” nhà phê bình này nhấn mạnh. Sự tận tâm của Gia Huy trong việc thể hiện một nhân vật phức tạp về mặt tâm lý đã khiến anh trở thành tâm điểm của nhiều cuộc thảo luận sau buổi chiếu.

Võ Điền Gia Huy, sinh năm 1996 tại Tây Ninh và tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình trong làng điện ảnh Việt Nam. Trước Skin of Youth, anh từng gây chú ý với các vai diễn trong Thưa mẹ con đi (2019), hFanti, và Kẻ ăn hồn. Tuy nhiên, vai Nam trong Skin of Youth được coi là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, đưa anh ra ánh sáng quốc tế. Với nền tảng diễn xuất sân khấu vững chắc, Gia Huy đã mang đến một màn trình diễn vừa mạnh mẽ về thể chất vừa sâu sắc về cảm xúc, khiến giới phê bình không thể không chú ý.