"Do đa số người thuê sup đều không biết bơi. Nên trước khi xuất phát, du khách sẽ được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản và yêu cầu mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Ngày thường, giá 1 người là 75.000 nghìn đồng để được trải nghiệm chèo sup ngắm bình minh, còn thứ 7 và chủ nhật thì cao hơn một chút", Hà Quyên chia sẻ thêm.