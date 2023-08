Sup thực chất là một dạng thuyền nhỏ, có độ dài từ 3 tới 4m và nặng chỉ khoảng 7kg. Hiện nay, rất nhiều đơn vị cho thuê sup TP.HCM giá rẻ, uy tín đang hoạt động. Với mức giá từ Khoảng 350.000 đồng - 450.000 đồng /suất, bạn được sở hữu một ván sup trong ngày và có hướng dẫn viên giúp bạn điều khiển, di chuyển sup. Trong suốt hành trình bạn được nhân viên hỗ trợ mọi vấn đề cũng như đảm bảo an toàn.