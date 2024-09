Hà Nội mưa lớn, đường gom Đại lộ Thăng Long tiếp tục ngập sâu

Anh Phạm Trung Hiếu (sinh viên trường Học viện Nông Nghiệp Việt Nam) cho biết: “Cả tuần nay mặc dù trời nắng nhưng đường gom Đại lộ Thăng long vẫn chưa hết ngập, đến hôm nay trời mưa tầm tã cả ngày khiến nước tại đây lại dâng lên cao hơn. Tôi đi xe máy từ Hòa Bình lên Hà Nội phải thuê xe kéo của người dân với giá 50.000 đồng để kéo xe máy đi qua đoạn ngập”. Theo anh Hiếu, nếu như không thuê xe kéo mà cố tình đi qua đoạn ngập, chẳng may xe bị chết máy thì đầu bên kia đã có thợ sửa xe lưu động. Xe bị chết máy muốn làm nổ trở lại phải mất 50 nghìn, thay bugi thì 200 nghìn. Do vậy, nhiều người lựa chọn phương án thuê xe kéo cho chắc ăn, vừa an toàn mà không bị ướt, không phải dắt xe.