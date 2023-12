Hà Nội rét đậm 8 độ C, người vô gia cư co ro góc phố với chiếc chăn mỏng Hà Nội rét đậm 8 độ C, người vô gia cư co ro góc phố với chiếc chăn mỏng

Thời tiết rét đậm khiến nền nhiệt độ ở Hà Nội vào ban đêm có lúc xuống chỉ còn 8 độ C, đâu đó trên những vỉa hè, người vô gia cư chỉ có tấm chăn mỏng để giữ ấm cơ thể.