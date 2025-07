Vụ án liên quan đến Mr.Pips là điển hình về tội phạm xâm hại sở hữu

Ngày 8/7, báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) TP.Hà Nội, ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội cho biết, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Hà Nội tiếp tục được giữ ổn định.

Cơ quan điều tra đã khởi tố 4.693 vụ với 7.033 bị can. Trong đó, không phát sinh tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia; tăng 26 vụ và 42 bị can so với cùng kỳ năm 2004 đối với tội phạm về tham nhũng và chức vụ (69 vụ/118 bị can);

So với cùng kỳ năm trước tại TP Hà Nội cũng tăng 743 vụ và 251 bị can đối với tội phạm về trật tự xã hội, trật tự hành chính. Riêng với các tội phạm về ma túy, kinh tế và môi trường, xâm phạm sở hữu đều giảm so với cùng kỳ năm 2024.

Ông Đào Thịnh Cường, Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội báo cáo tại Kỳ họp thứ 25 HĐND TP.Hà Nội. Ảnh: Hải Lê.

Các vụ án điển hình trong những tháng đầu năm 2025 như vụ Nguyễn Thị Thanh Thúy và Châu Đức Thịnh về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy hơn 61 kg cần sa; vụ án Phó Đức Nam (Mr.Pips), Lê Khắc Ngọ và 24 người khác về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “không tố giác tội phạm” và “rửa tiền” với tài sản thu giữ, phong tỏa có giá trị hơn 5.300 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có các vụ án điển hình như: Lê Văn Quang phạm tội Vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại và Mua bán trái phép hóa đơn; Cao Văn Hùng có hành vi đốt quán cà phê làm nhiều người tử vong trên đường Phạm Văn Đồng…

Xét xử 9 vụ với 78 bị cáo do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chỉ đạo

Về kết quả công tác, ông Cường cho biết, tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố hình sự đạt 99,9%, trong đó có 1 trường hợp đã phê chuẩn bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm giữ sau đó trả tự do không xử lý hình sự do bị hại rút đơn không yêu cầu khởi tố ở Ba Vì. Quá trình bắt giữ luôn đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra trường hợp quá hạn tạm giữ, không có trường hợp bị tạm giữ không có căn cứ, trái pháp luật VKS phải trả tự do.

Về thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, VKS hai cấp thụ lý kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm 4.592 vụ với 10.571 bị cáo. Tòa hai cấp giải quyết 3.868 vụ và 8.235 bị cáo.

Đáng chú ý, “Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ 1 bị cáo do hết thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không biết rõ bị cáo đang ở đâu”. Không có trường hợp Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc đình chỉ xét xử do VKS rút toàn bộ quyết định truy tố.

Đến thời điểm này, đã xét xử 9 vụ với 78 bị cáo do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chỉ đạo, Viện KSND tối cao ủy quyền.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 25 HĐND TP.Hà Nội. Ảnh: Hải Lê.

Về kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, Viện trưởng Viện KSND TP.Hà Nội nêu rõ đã kiểm sát tạm giữ 5.210 người, trong đó có 5.120 người mới; kiểm sát việc tạm giam 11.950 người, trong đó có 8.056 người mới; kiểm sát việc giải quyết 5.171 người bị tạm giữ và 5.076 người bị tạm giữ.

Đối với công tác kiểm sát thi hành án hình sự, Viện KSND hai cấp kiểm sát 100% quyết định thi hành án hình sự do Tòa án ban hành. VKS đã kiểm sát 7.55 người bị kết án tù có thời hạn, 11.493 người bị kết án tù nhưng cho hưởng án treo và 534 người bị kết án cải tạo không giam giữ…

VKS tham gia xét xử rút ngắn thời gian thử thách án treo đối với 97 người, xét xử giảm thời hạn chấp hành cải tạo không giam giữ đối với 3 người…



Đề xuất dùng trụ sở dôi dư sau sắp xếp xây dựng trụ sở Viện KSND TP



Viện KSND TP.Hà Nội nhận định tình hình một số tội phạm có tính chất phức tạp, nhất là các nhóm tội phạm về sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, tội phạm về công nghệ cao, ma túy và tham nhũng…;



Đáng chú ý, sau sắp xếp tổ chức bộ máy VKS hai cấp còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đặc biệt các đơn vị Viện KSND khu vực mới thành lập trên cơ sở hợp nhất 2-3 đơn vị cấp huyện cũ đều không có trụ sở nào đáp ứng được nhu cầu làm việc theo quy mô biên chế mới. Về việc này, Viện KSND TP Hà Nội đề xuất TP nghiên cứu, rà soát các trụ sở dôi dự sau sắp xếp bộ máy hành chính mới hoặc các quý đất có diện tích phù hợp để bố trí sử dụng và xây dựng trụ sở Viện KSND khu vực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác…



Trong 6 tháng cuối năm, VKS thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; kiểm sát hoạt động tư pháp, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự và ngược lại; tập trung giải quyết tốt các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, nhất là các vụ án thuộc diện BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp theo dõi…