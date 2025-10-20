Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được chỉ định chức vụ Đảng

Ông Thái Bảo giữ trọng trách Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Sáng 20/10, Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ. Tại đây, ông Thái Bảo – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo báo cáo tại hội nghị, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh hiện có hơn 2.000 đảng viên. Đây là tổ chức nòng cốt trong việc tham mưu, điều phối công tác xây dựng Đảng và đào tạo cán bộ trên toàn tỉnh.

Ông Thái Bảo – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Đồng nai, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyên Vỹ

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Thái Bảo nói đây là niềm vinh dự lớn lao đồng thời là trách nhiệm trước tổ chức Đảng.

Ông Bảo cam kết cùng tập thể Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng ủy phát huy đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực từng cán bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo đánh giá của lãnh đạo Tỉnh ủy, việc chỉ định ông Thái Bảo giữ trọng trách Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh là lựa chọn mang tính kế thừa và ổn định.

Ông Thái Bảo có nhiều kinh nghiệm tổ chức, am hiểu công tác cán bộ, từng phụ trách công tác sắp xếp bộ máy khi tỉnh bước vào giai đoạn sáp nhập.

Đây là nền tảng để ông Bảo phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong xây dựng đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng trong toàn hệ thống.

Ông Võ Tấn Đức được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Cũng tại hội nghị ngày 20/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo đó, ông Võ Tấn Đức – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh.

Trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Đồng Nai lần thứ 1 đã diễn ra ngày 13/8.

Đại hội đã đặt ra mục tiêu lớn cho giai đoạn 2025-2030: Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn phấn đấu vượt 1 triệu tỷ đồng. Đây là con số thể hiện tầm nhìn phát triển mạnh mẽ, gắn với 3 đột phá và 4 trụ cột mà Đồng Nai đã xác định: Phát triển hạ tầng hiện đại, công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics và nông nghiệp sinh thái.

Việc chỉ định ông Võ Tấn Đức giữ cương vị Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh là bước hoàn thiện mô hình tổ chức mới, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất giữa cấp ủy và cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, đây cũng là bước đi chiến lược khi Đảng bộ UBND tỉnh có hơn 20.000 đảng viên sau sáp nhập.

Ông Võ Tấn Đức không chỉ là người đứng đầu chính quyền tỉnh mà còn là cầu nối giữa tổ chức Đảng và bộ máy điều hành. Ông Đức là người hiểu rõ thực tế địa phương, đã trực tiếp chỉ đạo các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, đường vành đai 3 TP.HCM – Đồng Nai, và các KCN công nghệ cao đang được quy hoạch mới.

Hội nghị cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định danh sách các cán bộ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030; danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, và danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh.

Bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh 2 Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng bộ UBND tỉnh có vai trò đặc biệt quan trọng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc củng cố tổ chức Đảng trong UBND tỉnh là điều kiện cần để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khi Đồng Nai đặt ra tham vọng trở thành trung tâm kinh tế của khu vực phía Nam.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bà Tôn Ngọc Hạnh – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư 2 Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh và UBND tỉnh.

Bà Hạnh nhấn mạnh, 2 Đảng bộ có vai trò đặc biệt quan trọng. Sau 4 tháng hợp nhất, Đồng Nai đang phát triển tốt. Bà Hạnh đề nghị 2 Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 1.

Đồng thời, 2 Đảng bộ cần sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể, triển khai các công việc sau đại hội, đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, bà Hạnh đề nghị.