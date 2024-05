Hệ thống giáo dục gắn mác quốc tế ở Hà Nội vẫn hoạt động sau yêu cầu tạm dừng do vi phạm PCCC

Hệ thống Giáo dục Bill Gates Schools bao gồm các trường: Trường Mầm non Thăng Long, Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long, Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long (tên gọi trước khi thành lập trường là "Dự án Trường Phổ thông quốc tế Thăng Long"). Địa chỉ: Lô X1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Ngày 24/11/2023, Công an Quận Hoàng Mai đã lập "Biên bản kiểm tra về PCCC và cứu nạn cứu hộ" tại dự án này. Cụ thể, yêu cầu dừng ngay các hoạt động tại dự án Trường Phổ thông quốc tế Thăng Long (bao gồm Liên cấp Trường Mầm non Thăng Long, Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long, Trường Trung học cơ sở quốc tế Thăng Long và Trường Trung học phổ thông quốc tế Thăng Long); Có phương án bố trí dạy học tại địa điểm mới bảo đảm công tác PCCC…

Ngày 19/12/2023, UBND TP. Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6458/QĐ-XPHC đối với Công ty cổ phần Bảo Phát Việt Nam với số tiền 80.000.000 đồng do đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Từ tháng 11/2023 đến nay, hệ thống giáo dục Bill Gates Schools vẫn thông báo tổ chức tuyển sinh hệ mầm non công khai trước cổng trường.

Ngày 10/4/2024, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tiếp tục tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH đối với cơ sở Dự án Trường Phổ thông quốc tế Thăng Long (nay là Hệ thống Giáo dục Billgates Schools bao gồm các trường: Trường Mầm non Thăng Long, Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long, Trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long).



Mới đây nhất, ngày 23/4/2024, Công an quận Hoàng Mai đã gửi kiến nghị thực hiện công tác PCCC&CNCH đối với hệ thống giáo dục Bill Gates Schools.

Cụ thể, căn cứ biên bản kiểm tra về PCCC&CNCH đã lập từ ngày 24/11/2023 và ngày 10/4/2024 của Công an quận Hoàng Mai đối với các bên liên quan tại Dự án Trường Phổ thông quốc tế Thăng Long (dự án), Công an quận Hoàng Mai kiến nghị ông Hoàng Xuân Tiến, Công ty Cổ phần Bảo Phát Việt Nam và Ban giám hiệu nhà trường nghiêm túc thực hiện các nội dung về việc phối hợp giữa các bên có liên quan, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật PCCC năm 2001 và khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC năm 2013; Tăng cường, bổ sung thực hiện trách nhiệm, điều kiện về PCCC&CNCH tại dự án, phối hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý gửi cơ quan quản lý nhà nước về PCCC để tiến hành nghiệm thu về PCCC đối với công trình theo quy định của pháp luật; Bố trí địa điểm học tập và làm việc cho các cháu học sinh và cán bộ, giáo viên tại địa điểm mới đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện tạm dừng sử dụng, hoạt động đối với dự án để tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót về PCCC&CNCH... Gửi kế hoạch, phương án về Công an quận trước ngày 27/4/2024.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt sáng ngày 10/5/2024, hoạt động tuyển sinh và dạy học tại hệ thống giáo dục Bill Gates Shools vẫn diễn ra bất chấp hàng loạt yêu cầu tạm dừng hoạt động do vi phạm PCCC từ phía Công an quận Hoàng Mai và UBND quận Hoàng Mai.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo quận Hoàng Mai xác nhận, cơ sở giáo dục trên vi phạm PCCC và quận sẽ ra quyết định đình chỉ. Ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) xác nhận, cơ sở giáo dục trên không hoạt động vì vi phạm PCCC, có quyết định đình chỉ.

"Công an quận ra quyết định đình chỉ giao cho Công an phường, khi nào đủ điều kiện PCCC thì tiếp tục hoạt động. Quận cũng sẽ kiểm tra, việc đình chỉ sẽ được niêm yết ở cửa cơ sở vi phạm, cơ sở không đủ điều kiện PCCC, cũng giống như việc đình chỉ quán karaoke, khi nào đủ điều kiện PCCC thì tiếp tục hoạt động", Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai khẳng định.



Đáng chú ý, vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ra quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 cho các trường trung học phổ thông tư thục năm học 2024-2025. Theo đó, trường THCS&THPT quốc tế Thăng Long (Hệ thống giáo dục Bill Gates Schools) vẫn được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao 225 chỉ tiêu cho năm học 2024-2025.