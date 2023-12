Hình ảnh báo chí 24h: Băng giá xuất hiện trên đỉnh La Pán Tẩn, nhiệt độ xuống cực thấp

Ảnh: Xuân Thành.

Băng giá xuất hiện tại đỉnh La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) từ đêm qua (21/12), nhưng đến sáng hôm nay (22/12) bắt đầu dày đặc hơn. Đỉnh La Pán Tẩn là một trong những đỉnh núi hàng năm thường xuất hiện băng giá mỗi đợt không khí lạnh tăng cường.

Do không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn La Pán Tẩn nền nhiệt độ đã xuống dưới 2 độ C, tại trung tâm huyện Mù Cang Chải, nhiệt độ cao hơn. Ở khu vực này, cứ lên cao khoảng 100 m, nhiệt độ sẽ giảm 0,6 độ C.

Chuyên mục ảnh, ảnh báo chí 24h Dân Việt liên tục cập nhật tin tức tới quý độc giả.