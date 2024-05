Hình ảnh báo chí 24h: Lở đất vùi lấp cả làng, 100 người nghi bị thiệt mạng

Hãng tin Reuters dẫn lời một người dân cho biết hàng trăm người có thể đã thiệt mạng sau một vụ lở đất lớn vào sáng sớm 24/5 tại một ngôi làng hẻo lánh ở phía bắc Papua New Guinea. Ngôi làng gặp lở đất nằm ở tỉnh Enga, cách thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea khoảng 600 km về phía bắc. Thủ tướng Papua New Guinea James Marape cho biết trong một tuyên bố ông vẫn chưa nhận được báo cáo đầy đủ, nhưng chính quyền đang nỗ lực ứng phó với thảm họa.