Hình ảnh báo chí 24h: Siêu du thuyền 2 tỷ USD lớn gấp 5 lần tàu Titanic hạ thủy Hình ảnh báo chí 24h: Siêu du thuyền 2 tỷ USD lớn gấp 5 lần tàu Titanic hạ thủy, chở được gần 10.000 người

Lớn gấp 5 lần so với tàu Titanic, du thuyền Icon of the Seas được miêu tả là thiên đường nghỉ dưỡng giữa biển cả. Chiếc siêu du thuyền trị giá 2 tỉ USD sở hữu những thông số vô cùng ấn tượng.