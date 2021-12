Hình ảnh người lính hỗ trợ chống dịch qua tranh vẽ của "họa sĩ thời Covid"

Bức tranh "Má nhớ thằng Út!" được ghi lại khi các chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) phát túi an sinh cho bà con ở Thủ Đức thì gặp một bà cụ trên 80 tuổi, thấy các chú bộ đội, bà ra nắm tay và vuốt ve. Hỏi ra mới biết bà là Mẹ Việt Nam Anh hùng từ An Giang lên thăm cháu và bị kẹt lại Sài Gòn những ngày giãn cách. Nhìn màu áo xanh, bà nhớ tới hình ảnh người con trai út là trung úy bộ đội biên phòng đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm buôn ma túy ở An Giang năm 2013.